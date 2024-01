Narra hijo de Priscilla Presley lucha contra las adicciones

Agencia Reforma / "Crecí con mi madre, vivo en una casa pequeña. No recibo nada del dinero de la herencia de Elvis, ni nada por el estilo", dijo. Agencia Reforma / "Crecí con mi madre, vivo en una casa pequeña. No recibo nada del dinero de la herencia de Elvis, ni nada por el estilo", dijo. Agencia Reforma / "Crecí con mi madre, vivo en una casa pequeña. No recibo nada del dinero de la herencia de Elvis, ni nada por el estilo", dijo.

Ciudad de México.- Navarone Garibaldi, hijo de Priscilla Presley y medio hermano de Lisa Marie, relató su batalla contra las adicciones a las drogas y cómo su madre le brindó el apoyo necesario para lograrlo.

Sin temor a las críticas, el hijo de la unión entre Priscilla y Marco Garibaldi reveló en entrevista a The Sun que se enfrentó a la muerte tras ingerir drogas como el fentanilo, lo que lo llevó a la reflexión y necesidad de salir de ese mundo.

"No se lo recomiendo a nadie porque es muy letal. Si no tienes tolerancia, mueres la primera vez que lo haces. Así que es algo aterrador, aterrador. Estuve en casa de mi madre durante unas tres semanas a un mes para recuperarme de mi problema. Mi mamá me ayudó. Yo estaba indispuesto, era un inútil. Ella me ayudó a hacer todo", dijo.

El músico de rock añadió que las adicciones, que comenzó desde los 17 años, lo llevaron a gastar grandes cantidades de dinero, debido a que se sentía con la necesidad de consumir cada vez más.

Aunque el integrante de la banda Them Guns se ha caracterizado por las polémicas contra Lisa Marie, en esta ocasión comentó que se siente aliviado de que la presión por la fama sea para él algo menor en comparación a lo que vivió su media hermana, a quien recordó también por su lucha contra la cocaína y opioides.

"En cuanto a la presión, te garantizo que fue peor para mi hermana y una gran lucha para mi sobrino Benjamín (hijo de Lisa Marie) también.

"Amo a mi hermana y existe la gran idea de que no nos llevábamos bien, que nos odiábamos. En realidad me duele, porque realmente amaba a mi hermana y traté muchas veces de tener una mejor relación con ella. Pero llegó un punto en el que me di cuenta de que nos llevábamos mejor si no nos veíamos.

"Publicaron un artículo que decía 'Navarone no extraña a su fallecida hermana'; en realidad fue muy doloroso porque ese era el titular. La verdad es que hay veces que sí la extraño. Pasa cada vez más y es extraño cuando pienso en que ella ya no está aquí".

Finalmente, Navarone aclaró que después de que Priscilla llegara a un acuerdo económico con Riley Keough, la heredera de la fortuna Presley, no recibe nada de dicho patrimonio como las especulaciones lo han afirmado.

"Crecí con mi madre, vivo en una casa pequeña. No recibo nada del dinero de la herencia de Elvis, ni nada por el estilo", dijo.