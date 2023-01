Narra su exótica aventura en la frontera

Fotos cortesía Prime Video Fotos: Nancy Moya

Park City, Utah. - Más allá del beso entre Gael García y Bad Bunny que aparece en la nueva cinta de Amazon Studios titulada “Cassandro el Exótico”, la participación de talento juarense, así como la producción cinematográfica con locaciones en esta frontera la convierten en una fuente de inspiración en el mundo del cine.

“Han sucedido tantas cosas en esta frontera y con ello su gente ha desarrollado una mente brillante…es un lugar donde se puede hacer mucha introspección, un espacio de trabajo interpretativo acerca de la realidad que se vive ahí”, expresó Gael García Bernal en una entrevista exclusiva para este medio en el marco del Sundance Film Festival 2023.

García Bernal señaló que el estilo de vida en zonas fronterizas es justamente lo que representa este personaje y por tal motivo eligió protagonizarlo.

“Cuando me hablaron sobre este papel era una simple idea y con eso me convencieron. Me interesó representar ese mundo en donde la gente no es de aquí ni de allá…ese estilo de vida tan peculiar, su color, su música y más allá de eso, Cassandro en su búsqueda de identidad para encontrarse a sí mismo”, agregó.

Talento chihuahuense

La cinta cuenta con la participación del famoso actor juarense Joaquín Cosío quien ha aparecido en cintas como ‘Matando Cabos’, ‘El Infierno’, ‘Quantum of Solace’ de la saga de 007, entre otros.

La actriz y dramaturga juarense Perla de la Rosa también es considerada como uno de los personajes más importantes del filme por interpretar Yocasta quien es a la madre de Cassandro.

De la Rosa fue compañera de Cosío cuando ambos estudiaban en el Teatro de Fronteras, mejor conocido como el Telón de Arena y ganó en 2004 el premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, así como el premio Nacional de Dramaturgia Juan Luis de Alarcón 2022, en reconocimiento a su distinguida trayectoria teatral.

La película cuenta con dos escenas importantes en donde aparece el Hijo del Santo quien tuvo un rol muy importante en la vida real de Cassandro.

Raúl Castillo es un actor texano conocido por ‘We the Animals’, e interpreta Gerardo quien es el amante secreto de Saúl.

No podía faltar la aparición del cantante de reggaetón de Puerto Rico Bad Bunny quien tomó el papel de uno de los amigos del luchador y se ha dado a conocer de manera extraoficial que contactó directamente al director Ross para informarle que estaba interesado en formar parte del elenco.

Cabe mencionar días después de la premier de Cassandro se filtraron imágenes en medios de comunicación y redes sociales que han causado revuelo por el afecto entre el actor y “El Conejo Malo” lo que lo marca como uno de los estrenos más esperados del año y un hito para la carrera del actor mexicano.

La experiencia filmar en Juárez

El actor de ‘Y tu Mamá También’ y ‘Amores Perros’ señaló que ahora entiende cuando le dicen que El Paso es para vivir y Ciudad Juárez para divertirse.

“Grabamos en plena pandemia en ambos lados de la frontera y cuando estábamos en el lado gringo El Paso parecía como una ciudad fantasma y ya nomás llegamos a Juárez y -aunque filmamos mucho de noche y no recuerdo bien los lugares- yo sentía una vibra muy jovial cuando la comunidad juarense estuvo ahí viéndonos por horas filmar la peli”.

Asimismo, subrayó que el tema de la migración afecta la vida de los fronterizos ya que una de su labor principal es “incorporar a todas esas personas que se quedan varadas y sus ciudades se convierten en lugares refugio apoyando al prójimo”.

Agregó que por esta razón ha participado cintas que abordan estos temas tal como lo hizo en el documental ‘¿Quién es Dayani Cristal?’ filmada en Nogales, así como la película franco-mexicana titulada ‘Desierto’ dirigida por Jonás Cuarón, hijo del cineasta Alfonso Cuarón.

García Bernal también explicó sobre los tiempos cuando trabajó en el ‘cine análogo’, refiriéndose a su participación en Amores Perros en 1999-2000 cuando se filmaban cerca de seis películas por año en México cuando era un privilegio contar con un buen equipo.

“Ahora es más fácil en la era digital y puedo atreverme a decir que las productoras juarenses tienen la experiencia para hacer este tipo de cintas…contábamos con personal que había grabado desde comerciales hasta documentales para televisión y películas de difusión”, expresó García Bernal.

Polémico fuera y dentro del ring

La película es dirigida por el ganador del Oscar, Roger Ross Williams y narra la vida del luchador paseño Saúl Armendáriz quien se convirtió en el primer gladiador LGBT+ que se enfrentó al estereotipo de la lucha libre.

Su estreno fue el pasado 20 de enero en el Teatro Ray en donde Ross dio a conocer en la alfombra roja que Cassandro es un personaje polémico fuera y dentro del ring en el mundo de la lucha libre y que en algunas ocasiones es muy machista para aquellos que son considerados exóticos.

Asimismo, señaló que se conocieron hace siete años y que ambos habían colaborado anteriormente en un documental que trata sobre sus logros profesionales y que también se puede ver a través de la plataforma Amazon Prime.

“En esta ocasión quise enfocarme en su vida personal y que mejor que mostrando su frontera que es un lugar visualmente impresionante”, agregó Ross.

Saúl Armendáriz respondió ante estos ataques y señaló que la sexualidad no tiene nada que ver con la práctica de cualquier deporte.

“Hoy en día los gays ya no nos sentimos discriminados ni mucho menos intimidados; después de tanta humillación aprendimos que la gente nos respeta no solo por los golpes físicos que aguantamos, sino también por los sacrificios que hacemos”, recalcó el luchador paseño.

“Su gente es muy curiosa, divertida, sabe cotorrear, le echa muchas ganas y hasta me llevaron a Chihuahua un día lluvioso con un panorama excepcional e hicimos esa parada clásica a Villa Ahumada para echarnos las famosas quesadillas de asadero, que por cierto fue una de las cosas que más disfruté cuando grabé parte de esta película en la frontera”

Gael García Bernal, actor