Narra su historia una de las acusadoras de Plácido Domingo

De las nueve mujeres que señalaron de acoso sexual a Plácido Domingo, solo Patricia Wulf decidió perder el anonimato y contar su versión de los hechos.

A pesar de que el director de orquesta ha negado estos señalamientos, para la mezzosoprano se trató de un acoso y así lo manifestó:

No tengo ninguna duda de que eso era acoso. Yo estaba allí y estaba siendo acosada. Él quería que fuera a su casa y evitaba que me fuera a la mía. Él quería que me fuera con él esa noche”.

Acto seguido, la artista brindó más detalles del caso. “Vino a mí, se puso muy cerca y dijo ‘¿Patricia, tienes que irte a casa esta noche?’. Fue impactante. Fue muy difícil. Él es como Dios en mi profesión. Cuando viene tan cerca y te dice eso, lo primero que se te pasa por la cabeza es ‘¿qué?, y después piensas muy rápido ‘sí, por supuesto que tengo que irme a casa’ Y le dije eso todo el rato. Pero también piensas cuando te estás yendo ‘¿acabo de arruinar mi carrera?’”.

Wulf reconoció que llegó al extremo de evitar a su famoso acosador. “Salía del escenario e intentaba irme a hurtadillas y esconderme tras una columna, y aun así encontraba la manera de llegar a mí”.

No obstante, la mujer subrayó que Plácido jamás llegó a tocarla físicamente, aunque sus intenciones eran claras. “Cuando un hombre se acerca tanto a ti, con una sonrisa tan irónica te pregunta si te tienes que volver a casa una y otra vez, no se puede llegar a otra conclusión: quería acostarse conmigo. Especialmente, sabiendo la reputación de la que gozaba”.

Finalmente, la intérprete aseguró que su testimonio es con la finalidad de que otras mujeres tengan la valentía de denunciar al cantante. “Doy este paso adelante porque espero que pueda ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo, o a ser lo suficientemente fuerte para decir que no”, remató.

Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios han compartido uno de los perfiles de Patricia para mostrar que en dicha red ella asegura ser afortunada por haber trabajado con él.





Fuente: www.elimparcial.com