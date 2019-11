Narran Ugalde y Arias secuestro en Nevado

Ciudad de México.- Las presentadoras y actrices Esmeralda Ugalde y Vanesa Arias narraron cómo sujetos armados se llevaron la camioneta en la que viajaban al Nevado de Toluca con el actor Alejandro Sandí en el vehículo.

A través de un video en redes sociales, las conductoras compartieron que los hechos sucedieron al rededor de las 8:00 horas, cuando llegaban al Nevado.

"Íbamos como cualquier turista cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino, se llevaron la camioneta de Vanesa", declaró Ugalde.

Arias agregó que además del vehículo, también se llevaron bolsas con objetos personales y sus teléfonos celulares.

"Lo material no nos importa, aquí lo que verdaderamente importa es que fuimos víctimas de la inseguridad", dijo Arias.

"Obviamente ya estamos haciendo la denuncia correspondiente, las autoridades están haciendo el trabajo, por eso no podemos darles mucha más información para no entorpecer este procedimiento.

"Confiamos en que está bien Alejandro, le mandamos toda la buena vibra y les pedimos sus oraciones para que pronto aparezca", agregó Ugalde.

Sandí cuenta con nacionalidad francesa, por lo que el ministro del Exterior de Francia confirmó a la prensa que un ciudadano de su país también fue secuestrado, pero se negó a dar detalles por razones de seguridad.

Las autoridades francesas trabajan en coordinación con las autoridades mexicanas para asegurar su retorno.