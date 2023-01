Natalia Jiménez alerta al público de fraude

CDMX.- La cantautora Natalia Jiménez pone en alerta al público para que no se deje engañar con supuestos shows que ofrecerá con su antigua banda La Quinta Estación.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "El Sol No Regresa" y "Me Muero", se dirigió a sus seguidores para advertirles sobre su supuesto reencuentro con la agrupación y una gira, pues no es verdad.

"Quiero aclarar por este medio que es mentira que se esté planeando una reunión de mi antiguo grupo musical.

"Tenemos evidencia de que se ha estado anunciando de forma fraudulenta un supuesto reencuentro y que se está intentando vender una gira en España con el uso ilícito del nombre de mi agrupación del cual yo y otro ex integrante tenemos los derechos internacionales de uso", expresó la artista de 41 años a través de un video en sus redes.

La Quinta Estación, proyecto musical de pop rock, estuvo activo del año 2000 al 2008, aproximadamente, conformado inicialmente por Sven Martín, Miguel Pascual, Mariluz Peñalver, Carlos León y María Arenas.

Luego se integraron Natalia Jiménez y Ángel Reyero.

"Esta información sobre el reencuentro es engañosa y fraudulenta y desde aquí hago un llamado a los empresarios y medios de comunicación que tengan precaución y no se dejen engañar", agregó la artista en su video.

Natalia Jiménez, oriunda de Madrid, España, radica en México, donde ha consolidado su carrera como solista desde hace más de una década.

Jiménez se encuentra promoviendo su álbum, el sexto que lanza en solitario y con el que iniciará una gira de conciertos.