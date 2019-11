Natalia Lafourcade cantó por México y por el son jarocho: “Esta música es la que nos une”

Con canciones regionales y una docena de artistas, Natalia Lafourcade celebró, en el Auditorio Nacional, el concierto “Un Canto Por México”, un evento dedicado a la reconstrucción del Centro de documentación del son Jarocho de Jaltipán, Veracruz.

Los Cojolites, Carlos Rivera, Ángela Aguilar, Aída Cuevas, Los Macorinos, Panteón Rococo, Shenka, Pepe Aguilar, Jorge Drexler, Mon Laferte, Café Tacvba, una orquesta y hasta mariachis ayudaron a la cantante a recaudar dinero que se donará para este edificio.

La artista elogió a quienes la acompañarían en el escenario, pues mencionó que se sintió “bien afortunada por tener a los mejores músicos de México”.

“Nuestra música, nuestra tradición, nuestras canciones, mis canciones, que ya no son mis canciones, porque ya son sus canciones, las canciones de todos mis invitados y de todos esos compositores mexicanos que nos han dejado tanta riqueza, tanto patrimonio cultural”, mencionó.

“Esta música es la que nos une y nos hace estar aquí”.

El concierto estuvo lleno de momentos emotivos y una de ellas la recordó la Natalia al interpretar “Recuerdame” que la consideró “muy especial” (FOTO: CUARTOSCURO)

El concierto estuvo lleno de momentos emotivos y uno de ellos fue cuando Natalia interpretó el tema “Recuérdame” que consideró “muy especial”, porque “llegó con el destino, tocando a mi puerta y abrió muchas puertas después, y justo ahora en estas fechas que celebramos a nuestros muertitos”.

“Qué maravilla que en el mundo se conozcan nuestras tradiciones, qué bonito”, así fue como Natalia se expresó de aquella canción que ha dado la vuelta al mundo por la película de Coco y la celebración del Día de Muertos.

Al finalizar, Carlos Rivera le dedicó un mensaje a la intérprete en el que dijo sentirse orgulloso “no solo por lo que hace en la música, que se inspira más por lo que hace con su corazón inmenso”, expresó.

Otro de los momentos que más emocionó a los espectadores fue cuando Natalia recordó que ella no solo es mexicana, sino que también es chilena (FOTO: CUARTOSCURO)

“Para celebrar nuestras raíces, para hacer lo que está haciendo y por eso estamos aquí todos ustedes, nosotros, estos músicos extraordinarios y ¡Que viva nuestra música mexicana, que viva eternamente!”, con estas palabras Rivera se dirigió a Natalia y ambos se abrazaron.

Otro de los momentos que más emocionó a los espectadores fue cuando Natalia recordó que ella no solo es mexicana, sino que también es chilena. Contó al público cómo su padre se tuvo que salir de aquel país para poder tener una esperanza en México.

“Mi padre llegó a México en el 73, entonces pues es muy fuerte, muy conmovedor, muy impactante ver lo que está sucediendo en Chile, ver cómo ese tipo de cosas sucede en muchos lugares, en México, Centroamérica, Suramérica”.

“Necesitamos despertar, necesitamos liberar el alma, liberar el espíritu, vivir en paz, vivir con ese derecho tan simple que es la felicidad, la libertad de pensamiento, de espíritu, de alma”. Con estas palabras invitó al escenario a Panteón Rococo para interpretar “Un derecho de nacimiento”.

Aía Cuevas y Angela Aguilar acompañaron a Natalia Lafourcade con la canción "Llorona" (FOTO: CUARTOSCURO)

El concierto tuvo otra sorpresa, pues la intérprete no pudo más y con la atención que ya tenía del público presentó una canción inédita titulada “Una vida” y la consideró como “si estuvieras pariendo algo que ya no va a ser tuyo y que de repente lo cantaste meses en tu casa a solas y luego ya no es nunca más así”.

“Una Vida” la definió como una canción “muy bonita con una letra muy especial, hecha con el amor, para amarnos, para querernos”.

Entre sus invitados, los que destacaron fue Café Tacvba, la cual Natalia se refirió al grupo como “una de las bandas más representativas de México, grandes amigos que admiro”.

“Esa noche” y “Ojalá que llueva café” fueron las canciones que interpretaron en el concierto “Un canto por México”.

Recuperar el son jarocho

Lafourcade mencionó que este concierto se transformó pues “primero iba a ser un concierto para apoyar una causa muy importante y ahora se ha convertido hasta en un disco doble”. (Foto: Twitter)

Natalia Lafourcade visitó Jáltipan de Morelos (Veracruz) junto con los Cojolites hace ya unos años. Ante los sismos que ocurrieron en México se deterioró y ahora este concierto es uno de los proyectos que mantiene la cantante para poder reconstruir el Centro de documentación con la recaudación.

Para poder rehabilitar este centro se necesitan más de 11 millones de pesos (USD 560.000), por eso Natalia decidió tener un año sabático para planear el concierto y poder contar con sus invitados especiales.

Lafourcade mencionó que este concierto se transformó pues “primero iba a ser un concierto para apoyar una causa muy importante y ahora se ha convertido hasta en un disco doble”.





Fuente: www.infobae.com