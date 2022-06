Natanael Cano aclara polémica sobre no tomarse fotos con fans; 'no soy un objeto'

CDMX.- Las críticas de los medios y fanáticos hacia Natanael Cano, por publicar en redes sociales que dejaría de tomarse fotos con quienes lo interrumpen mientras patina, llegaron a oídos del cantante mexicano, quien optó por aclarar la situación.

Ahora, el ícono de los corridos tumbados confesó que sintió tristeza por los comentarios en su contra y explicó el sentido que quiso manifestar, tras haber publicado en su cuenta de Instagram que los fanáticos le “quitan el poquito tiempo que tiene” cuando le piden fotografías.

“Estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos…¿perdón? Una cosa es que a veces se pasen de lanza y otra es que crean que uno es un objeto”, recalcó.

El excantante de la firma discográfica ‘Rancho Humilde’ detalló que, en ocasiones, los admiradores abusan y ordenan a los artistas posar para fotografías, dejando a un lado la parte humana de las celebridades.

“Hay veces que me piden fotos, me tomo una foto y se van. Digo yo, ‘Guau, ¡soy un objeto!’ [...] Un objeto es eso, un carro, ¡tómense fotos con mis carros! Pero a veces ni me preguntan cómo estoy, cómo me siento”, expresó.

Por otra parte, Natanael Cano reveló que hay admiradores que primero se acercan para elogiar su trabajo en la industria musical mexicana, lo cual le parece agradable y accede a tomarse fotografías.

“A veces sí me dicen, ‘¡Ah, te admiro! Haces música bien chin…’ Entonces yo digo, ‘¡Fierro! ¡Arre!’ Pero otros que no, nada más vienen y me usan como objeto”, señaló.

Finalmente, el intérprete de “Amor tumbado” y “Brillo” dijo que durante tres años no había negado la interacción con admiradores, pero cambió de parecer cuando las multitudes no lo dejaron salir a la calle.