Navegando en el universo de la locución

Chihuahua.- Cynthia de Pando es una actriz mexicana de doblaje y locutora, una apasionada por el micrófono, ha dedicado su vida profesional a navegar por el vasto universo de la locución, cuenta con 17 años de trayectoria que la respaldan, actualmente es locutora de la barra infantil de Canal 5 en México.

Su pasión por la locución

Refirió cómo fue que descubrió su amor y pasión por la locución.

“Recuerdo que de pequeña le dije a mi mamá que quería dedicarme a algo donde pudiera hablar todo el tiempo, entonces me dijo existe la carrera de comunicación y desde chica siempre estuve en clases de teatro, comencé hacer comerciales de imagen y conforme fui creciendo me fui adentrando en el mundo de los medios de comunicación y fue así que descubrí el doblaje y así fue que comenzó mi pasión incursione entre el radio y como actriz que siempre también me llamo mucho la atención y estas dos profesiones fue a combinación perfecta para llegar al doblaje”, dijo en entrevista para El Diario.

Estudió la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Durante ocho años trabajó en radio en la CDMX, donde tuvo su propio espacio en la estación Alfa 91.3 de Grupo Radio Centro, fue comentarista de cine en Universal Stereo, reportera para Asignación Especial y Venga la Alegría en TV Azteca así como también trabajo como actriz en esta empresa.

Una carrera llena de satisfacciones

Algunos de sus trabajos de doblaje y locución han sido ser la voz de Bailey en Zack y Cody: Gemelos a Bordo, fue la voz institucional de MTV Latinoamérica, la voz del juguete Scout de la marca LeapFrog, locutora principal de Bitme, fue la voz recurrente de Debby Ryan para Disney y del conmutador de Costco, aseguró que es una gran satisfacción ver todo el camino recorrido.

“Es el trabajo de mis sueños me encanta estar todo el tiempo estar enfrente del micrófono y ahora el poder hacerlo desde la comodidad de mi hogar, han sido maravillosos todos estos años, me permite tener mucha flexibilidad con mi familia y mi vida personal”, expresó.

Sus retos

Desde 2003 ha hecho locución comercial para radio, televisión y doblaje para series de Disney, Warner, Nickelodeon, entre otras, así como videos corporativos, canales de televisión, conmutadores, videojuegos y aplicaciones.

Hoy en día Cynthia radica en Vancouver Canadá, se ha convertido en directora de locutores en inglés para el mercado latinoamericano y Dialect Coach en español en ‘The Vancouver Film and Television Industry’ para actores americanos cuyos personajes requieren hablar en español mexicano o español-latino neutral. Compartió cuál ha sido el reto más grande al que se ha enfrentado durante su trayectoria.

“Fue el seguir trabajando como locutora en un país donde no hablan español, sinceramente pensé que mi carrera se había terminado, pero seguí adelante y en contacto con mis clientes quienes siguieron confiando en mí y a pesar de la distancia y fue así por medio de lo digital comencé a buscar más clientes de otros lados y veo hasta ahorita México está aceptando la realidad virtual, pero hace nueve años si no estabas ahí físicamente, no estabas, entonces tuve que buscar por otros lados y buscar más en el mercado internacional y desde entonces así he estado trabajando; mis retos ahora es hacer cosas en ingles, es difícil por la competencia y porque lo que tengo de experiencia y en lo que he especializado, la colocación de la voz y todo, eso siempre ha sido en español y cambiar al idioma ingles es un poco difícil, pero he ido avanzando si he realizado algunas cosas en ingles y con el tiempo sé que iré incursionando más en este idioma, así que estoy muy contenta con todo lo que estoy haciendo, ahorita me ha beneficiado mucho porque puedo trabajar a distancia pero hace nueve años si fue bastante complicado”, aseveró.

Su consejo

Con 17 años de experiencia, Cynthia envió un mensaje para todos los que les gustaría forjar una carrera como lo ha hecho ella hasta el día de hoy.

“No solo por tener una voz bonita, ganas e incluso el potencial se puede ser locutora y locutor, creo que es muy importante la formación y todo depende a lo que te quieras dedicar exactamente, afortunadamente a todo lo que sea voz le digo que si he pasado desde doblaje, desde tener mi propio programa de radio, narraciones, de todo un poco, creo que las bases son la actuación y mucha práctica y por supuesto seguirte preparando, hasta la fecha yo sigo tomando cursos porque siempre se aprende algo nuevo, mantenerte vigente, acostumbrarte al rechazo y ser muy paciente”, afirmó.

Proyectos

“estoy grabando muchos audiolibros, también estoy empezando a grabar muchas cosas con la aplicación ‘Calm’ que es para dormir, una aplicación que está tomando mucha fuerza un cliente que llevo un par de años trabajando y como se ha emigrado mucho la educación a lo virtual, es un cliente que está tomando mucha fuerza ‘Raz-Kids’ tenían mucho contenido en ingles y lo están pasando al español y ahorita soy parte del equipo de trabajo y está muy padre porque es una página donde enseñan a los niños a leer, sigo haciendo comerciales todo el tiempo, con bastante trabajo”,

Su mensaje

“Muchas gracias por seguirme a todas las personas, me da mucho gusto que gracias a las plataformas digitales me puedan seguir escuchando y que pueda seguir trabajando en lo que más me apasiona y estoy siempre pendiente de mis redes sociales para todas las personas que me deseen contratar”, concluyó.

PARA RECUADRO

¡Síguela! en:

instagram.com/cynthiadepando/

facebook.com/cynthiadepandolavoz/

www.cynthiadepando.com

Conócela

Nombre: Cynthia de Pando

Nació en: CDMX

Nació él: 4 de agosto de 1982

Edad: 38 años

Nacionalidad: Mexicana, Española, Canadiense.

Inició en el doblaje: en el año 2003