Naya Rivera: teoría de la conspiración liga su muerte con un macabro tema de Eminem

Luego de que Naya Rivera desapareciera el miércoles 8 de julio en el Lago Piru, en California, la consternación ha sido una constante entre el público, pues se trata de un caso desgarrador en el que el sobreviviente ha sido su hijo de cuatro años, el pequeño Josey Hollis, fruto de su relación con Ryan Dorsey.

Usuarios en internet han comentado el suceso y, como suele ocurrir en casos como éste, las teorías que buscan esclarecer lo sucedido no se han hecho esperar. Algunos cibernautas han ligado la historia de Naya con una canción que el rapero Eminem lanzó hace 21 años, pues consideran que el último mensaje de la actriz de ascendencia puertorriqueña en redes sociales estaría ligado a la tragedia ocurrida y a la música del rapero.

El tema "97 Bonnie & Clyde" es parte del álbum "The Slim Shady", con el que Eminem fue lanzado a la fama internacionalmente (Foto: Shutterstock)

Un día antes de que la estrella de Glee decidiera dar un paseo en bote con su hijo, Naya compartió una imagen donde aparece acompañada del pequeño, con el mensaje ‘Just the two of us’ (Sólo nosotros dos). Este texto no ha pasado desapercibido para algunos usuarios que lo relacionan directamente con la canción 97′ Bonnie & Clyde de Eminem.

El mensaje de Naya Rivera que muchos interpretaron como una despedida (Foto: Twitter@NayaRivera)

El tema del rapero estadounidense incluido en el álbum de 1999 The Slim Shady, narra la historia de una madre asesinada y arrojada a un lago, y la letra va dirigida al hijo de la mujer. En la canción se escucha repetidas veces en el coro el mismo mensaje: ‘Just the two of us, just the two of us, just the two of us’.

“Algo no va bien. La frase de su ultima publicación es la letra de una canción sobre una madre encontrada en el fondo de un lago”, escribió un usuario de Twitter en el último post de Naya al percatarse de la extraña conexión.

La coincidencia se vuelve más sombría pues en la parte más dura de la letra, se relata cómo una mujer decide ahogarse en presencia de su hijo, ya que no soporta perder su custodia. Dice textualmente ‘mamá en el fondo del lago’.

Esta mañana, la policía californiana encontró un cuerpo en el lago Piru, horas más tarde se confirmó que pertenece a Naya Rivera. (Video: Archivo)

“Sé lo que estás pensando, es un poco tarde para ir a nadar. Pero conoces a tu mamá, ella es una de esas mujeres que hacen locuras y si no se sale con la suya, le dará un ataque”, “Mamá dijo que quiere demostrar hasta dónde puede flotar, y no te preocupes por ese pequeño ‘boo-boo’ en su garganta, es sólo un pequeño rasguño, no duele”, “Mamá es un desastre ¿verdad? La dejaremos lavarse en el agua, y tú y yo podemos valernos por nosotros mismos ¿no?”, “Mira, cariño, hay un lugar llamado cielo y un lugar llamado infierno” son fragmentos del macabro tema de quien ha sido considerado el rapero blanco.

“Ahí va mamá salpicando en el agua, no habrá más peleas con papá, no más órdenes de restricción... lánzale besos de despedida, dile a mamá que la amas”, dice otra de las estrofas del tema que cobra un crudo significado en medio de las interrogantes sobre qué habrá realmente ocurrido aquella tarde.

Familiares y parte del elenco de Glee se reunieron en el lago Piru en un esfuerzo por reconectar con Naya y pedir por su hallazgo (Foto: Archivo)

Esta extraña conexión ahora se suma a la teoría de aquellos que aseguran que Naya se habría quitado la vida arrojándose del bote en el extremo norte del lago, la zona conocida como The Narrows. “Tal vez cuando tengas la edad suficiente para entender un poco mejor te lo explicaré, por ahora sólo diremos que mamá fue realmente mala. Ella estaba siendo mala con papá y lo volvía realmente loco”, reza el fragmento de la canción que algunos usuarios han relacionado con aquel suceso de noviembre de 2017, cuando Naya fue detenida por agredir a puñetazos en la cabeza y labios a Ryan Dorsey, su entonces esposo, en presencia del pequeño Josey cuando paseaban por una calle en Virgina occidental. El caso fue clasificado por un juez como violencia de género y Naya debió pagar una fianza de USD 1000. Posteriormente vendría el divorcio.

La mañana de este lunes las autoridades hallaron un cuerpo en el lago; ha sido por la tarde cuando la policía confirmó que se trata de los restos de Naya Rivera.

