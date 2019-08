Negocia Serratos encarnar a Selena

Ciudad de México.- La actriz Christian Serratos está en charlas para interpretar a la cantante Selena Quintanilla en una serie que Netflix prepara, informó The Hollywood Reporter.

Aunque Netflix no ha hecho comentarios sobre la posibilidad de que Serratos encarne a la "Reina del Tex-Mex", fuentes han dicho que el streaming está hablando sobre cómo organizar horarios de su producción puesto que la famosa aún forma parte del elenco de The Walking Dead.

En la producción de AMC, Serratos encarna a Rosita desde la cuarta temporada de la serie, y está en Atlanta filmando su décima temporada.

Vulture informó que Selena: The Series que contará los inicios y la vida de la cantante en dos temporadas y comenzará a producirse en México el siguiente mes.

Moisés Zamora será el guionista y productor del proyecto junto con el presidente de Campanario Entertainment, Jamie Davila, así como Rico Martinez, Suzette Quintanilla, Simran A. Singh y el padre de Selena, Abraham Quintanilla Jr.