Neil Young demandará a Trump por usar sus canciones en campaña

Estados Unidos

Neil Young interpondrá una demanda con el fin de impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilice sus canciones en mitines de la campaña presidencial, según un documento publicado en el sitio web del artista.

El reconocido músico, de 74 años, afirma que se incurrió en una violación de derechos de autor por el uso de las canciones "Rockin' In The Free World" y "Devil's Sidewalk," incluidas durante un mitin reciente de Trump en Tulsa, Oklahoma.

"El demandante no puede permitir que su música se use como 'tema musical' para una campaña divisiva, no estadounidense, de ignorancia y odio", se lee en el borrador del documento.

La demanda, que busca multas de hasta 150,000 dólares por cada infracción, no tiene fecha, pero el texto indica que los abogados de Young plantean presentarla ante un tribunal federal en Nueva York.

Fuente: www.excelsior.com.mx