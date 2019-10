Netflix estrena film sobre Papeles de Panamá pese a demanda

New Haven, Connecticut, EE.UU. (AP) — Netflix lanzó una película basada en los llamados “Papeles de Panamá” pese a un intento de dos abogados de detener el estreno en el servicio de streaming.



"The Laundromat", protagonizada por Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl Streep, debutó el viernes en Netflix tras un estreno limitado en salas de cine.



Dos abogados panameños, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, demandaron a Netflix en una corte federal en Connecticut esta semana, argumentando que la cinta los difamaba y que podría influenciar casos penales en su contra. Netflix le pidió a un juez que desestimara la demanda pero no abordó los alegatos.



Los Papeles de Panamá fueron más de 11 millones de documentos que se filtraron de dos bufetes de abogados y que revelaron cómo los ricos esconden su dinero.



Un juez falló que no había una razón válida para presentar el caso en Connecticut y ordenó que se transfiera a un tribunal federal de distrito en el área de Los Ángeles.