Netflix no da regalías extras a creador de 'El Juego...'

Ciudad de México.- El éxito apabullante de la serie El Juego del Calamar no le ha traído más regalías a su creador, Hwang Dong-hyuk, a pesar de que Netflix ha generado alrededor de 900 millones de dólares por él.

El director coreano admitió a The Guardian que la plataforma no le ha dado compensaciones extra por el programa, aun sabiendo que hoy por hoy es su proyecto más consumido con más de 142 millones de visualizaciones.

"No soy tan rico. Tengo lo suficiente. Tengo lo suficiente para llevar comida a mi mesa. Y no es que Netflix me esté pagando un bonus. Netflix me paga de acuerdo con el contrato original", aseguró Dong-hyuk.

El Juego del Calamar no ha parado de marcar récords desde su estreno el mes pasado ya que, de acuerdo con reportes recientes, la compañía de Reed Hastings y Ted Sarandos creció en 4.4 millones de su total de suscriptores mundiales tras el lanzamiento.

La serie se desarrolló con un presupuesto de 21 millones de dólares bajo la idea del también escritor, quien comenzó a gestarla desde 2009 basándose en la sociedad capitalista, las crisis económicas y la disparidad social en Corea del Sur.

Ya en marcha, el rodaje de los nueve episodios que la componen fue tan estresante que le hizo perder seis dientes, reveló el artista, de 50 años.

"Fue física, mental y emocionalmente agotador. Incluso seguía teniendo ideas y revisando los capítulos mientras filmábamos, así que la cantidad de trabajo se multiplicó", comentó.

En la charla con el medio británico, Dong-huyk fue consultado sobre si no era una contradicción artística crear una crítica hacia el capitalismo con El Juego del Calamar, que se respaldó por un gigante corporativo.

"Bueno, Netflix es una corporación global, pero no creo que agrave la desigualdad. No creo que haya una contradicción. Cuando trabajaba en el proyecto, nuestra meta era ser número uno en Netflix Estados Unidos, al menos por un día", indicó.

"Pero terminó siendo mucho más exitoso, la serie más vista en Netflix de todos los tiempos. Es sorpresivo. Muestra que la audiencia global resuena con el mensaje que quería reflejar".

Apuntó que aún mantiene charlas con ejecutivos del streaming para la posible realización de una segunda temporada, pero que igual consideraría realizar un largometraje antes.