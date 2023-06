Ni Taylor Swift acaba con la reventa de boletos

CDMX.- Ni la nueva estrategia de Ticketmaster para evitar bots y revendedores para los shows de Taylor Swift en el Foro Sol, quien por la alta demanda abrió una cuarta fecha para el 27 de agosto, ni la lucha legal de la cantante en Estados Unidos por las fallas del sistema de boletaje, lograron su cometido.

Sin gran dificultad, algunos hicieron su agosto con los fans este martes, durante la primera venta general, que correspondió a la fecha inicial, el 24 de agosto. Este miércoles se venderá la segunda fecha, del 25.

- En redes sociales hubo oferta de códigos, de mil 800 a 15 mil pesos, para acceder a la venta de entradas de The Eras Tour. Dichos códigos no garantizan boletos, pero sí el paso previo, y muchos presumieron haber recibido el correo de Verified Fan en varias de sus cuentas creadas para tal efecto.

- Gente contactó a un revendedor que ofrecía su código en Facebook, por mil 800 pesos y que, lógicamente, incluía acceso a su cuenta de Ticketmaster o a su correo registrado.

- Cada Fan Verificado puede comprar un máximo de cuatro boletos. El revendedor también se ofreció a adquirirlos (algo que no está asegurado) cobrando un plus de 500 pesos por entrada; pidió depositarle por adelantado la mitad del costo total. La entrega de los boletos físicos sería en cualquier punto de la CDMX.

- Algunos "swifties", seguidores de la estrella, indignados por haber sido enviados a una lista de espera virtual, exhortaron a los demás fans a no pagarles nada a los revendedores.

- Ticketmaster publicó una lista de recomendaciones, como no comprar fuera de su web oficial ni en redes sociales, páginas de reventa y afuera del Foro Sol. Se deslindó por boletos falsos o duplicados adquiridos por esas vías.

- Hay seis combos VIP. El más caro es el "It's Been a Long Time Coming Package", por 19 mil 620 pesos la unidad, con una edición especial de cuatro impresiones, numeradas y diseñadas para los shows en el País, junto con mercancía exclusiva, bolsa conmemorativa, pines, calcomanías, postales coleccionables y boleto del show de recuerdo, y laminado Led VIP Tour especial que funciona como dispositivo portátil interactivo para el show.

- Cada zona del Foro Sol ofrece paquete VIP. El "We Never Go Out Of Style Package", el más barato, cuesta 5 mil 460 pesos, en zona General, y ofrece un acceso anticipado al recinto.