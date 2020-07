Nicki Minaj anuncia embarazo; comparte tiernas fotos en redes

Agencias

Ciudad de México.- Nicki Minaj está creando algo nuevo para los próximos meses: su primer hijo.

La rapera anunció el lunes que está embarazada publicando en Instagram fotos de sí misma con una pancita. La leyenda de una de ellas dice solo 'Embarazada'

En otra, escribió:

'Amor. Matrimonio. Cochecito de bebé. Desbordante de emoción & gratitud. Gracias a todos por los buenos deseos'.

Minaj se casó con Kenneth Petty el año pasado. La pareja salió por un tiempo cuando ambos eran adolescentes y se reunió en 2018.

Musicalmente, Minaj también tuvo un año ganador al encabezar dos veces la lista Hot 100 de Billboard. Su remix de 'Say So' de Doja Cat la ayudó a lograr su primer No. 1, pese a haber lanzado múltiples éxitos a lo largo de su carrera. Y llegó a la cima de la lista otra vez con 'Trollz', su colaboración con 6ix9ine.