Nicky Jam y Vin Diesel sacan el flow juntos

Ciudad de México.- Entre Vin Diesel y Nicky Jam existe una amistad que, por su complicidad y química, ha causado revuelo en múltiples ocasiones, pues ambas estrellas publican en redes sus encuentros.

Ahora, el astro de la música urbana y el protagonista de la saga fílmica Rápidos y Furiosos llevarán su relación al siguiente nivel, colaborando juntos en la música.

Pero el intérprete de "El Perdón" y "Hasta el Amanecer" aclaró que el proyecto no fue empujado por él, sino por deseos del actor.

La primera vez que él me dijo que quería cantar, yo lo metí al estudio e hicimos un tema en español, por jugar, nada más. Y salió súper bien, a pesar de que tuvo que cantar palabra por palabra, porque es un lenguaje que no domina.

"Le quité ese miedo de meterse a grabar, porque él ama la música, más que a la misma actuación te diría. Pero, después, yo seguí mi gira y con mi trabajo y él siguió haciendo sus películas y sus cosas. Y cuando nos encontramos hace poco acá en Miami, me puso dos canciones de electrónica que trabajó y me quedé en shock, porque encontró su voz y es una voz bien bonita y una música bien alegre", compartió.

Vin Diesel se ha tomado esta nueva faceta muy en serio, pues este año participó en un remix del tema "Coronao Now", de El Alfa, y estrenó una canción como solista, que se llama "Feel Like I Do".

Tras ello, Nicky Jam trabajó con él en serio y tienen un tema que, asegura, llevará a nuevas alturas la carrera del protagonista de la franquicia de acción xXx.

"El plan es que quieren que él cante en los premios AMAs 2020 (American Music Awards). Entonces, él me estaba pidiendo consejos y tenía la canción que nosotros grabamos hace tres años, pero le dije: 'Papi, esa canción es vieja, vamos a hacer una nueva donde ahora tú cantes como lo estás haciendo ahora y yo te escribo algo'.

"Lo puse a cantar en inglés, pero como con un tipo de spanglish, porque a él le encanta el español. Le metí dos o tres palabritas y se oye espectacular. ¿Cuándo vamos a hacer video y cuándo vamos a salir? no sé, porque también tenemos pendiente la cuarta parte de xXx", destacó.

Propagan felicidad

Nicky Jam ha probado que ama colaborar con sus amigos, y recientemente lo hizo al lado de Maffio, el productor musical galardonado con tres Grammys Latinos, quien está lanzando su álbum debut Tumbagobierno.

Él y Akon decidieron unirse con el colega para apoyarlo con el sencillo "Uchi Wala".

"Yo he sido fan de Nicky, no sólo como persona, sino también como talentoso y profesional, y me identifico mucho con él. Pienso que el tiempo que hemos coincidido ha sido perfecto y lo que hemos hecho cada vez que nos juntamos ha sido mágico.

"Akon tenía las voces primero y ya, cuando se monta Nicky, fue que le pusimos el significado de: 'Si tú estás estresado, tú no te puedes quedar con esa tristeza en el mundo, 'Uchi Wala'.

Porque Dios nos da, siempre, una oportunidad cada vez que nos levantamos. Le gustó el concepto, se metió, fluyó", compartió Maffio en entrevista.

Ambos trabajaron anteriormente en la producción Fénix (2017), material con el que lograron la primera certificación diamante de Nicky Jam.

Maffio se conoce por siempre hacer cosas diferentes y, cuando digo diferente, es verdad, porque muchos lo dicen, pero él sí lo hace, fusiona mucho la música, trabaja con un dembow totalmente diferente a lo que la gente espera, le gusta la mezcla del merengue, le encanta la influencia del reggae roots.

"Y ahora (en 'Uchi Wala') este ritmo es completamente diferente, es como flow afro, un sonido muy africano, y claro, Akon, siendo de descendencia africana, le dio el toque. Son muchos ritmos con un sabor increíble", destacó Nicky.