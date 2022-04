Nicola Peltz y Brooklyn Beckham firman acuerdo prenupcial; buscan cuidar su fortuna

Ciudad de México.- Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han firmado un jugoso contrato prenupcial luego de su espectacular boda.

La joven pareja acaba de contraer nupcias este fin de semana, pero como buenos multimillonarios, ya tienen claros los detalles de la repartición de bienes en caso de una separación.

Quién es Nicola Peltz

Para entender la historia detrás de este contrato prenupcial es importante entender quién es Nicola Peltz, la talentosa y bella nueva integrante de la familia Beckham.

Nicola es hija del multimillonario Nelson Peltz y de la modelo Claudia Heffner. Peltz es un inversionista que ha hecho su fortuna a través de compañías de alimentos y la compra de acciones de firmas tanto deportivas como de equipamiento para restaurantes. Además, ha sido el director de compañías como Heinz (sí, la productora de la famosa salsa de tomate).

Nelson ha estado casado en tres ocasiones y tiene un total de ocho hijos. Con su tercera esposa, Claudia, es con quien tuvo a sus hijos menores, Will, Brad, Nicola.

Según la revista especializada en finanzas, Forbes, hasta el 2017, el empresario tendría una fortuna estimada de mil 600 millones de dólares.

Los hijos del empresario se mantienen fuera de los reflectores, a excepción de Will, Nicola y Brad. Éste último se dedica a jugar hockey sobre hielo, pasión que su padre apoya al grado que se rumoró que éste deseaba comprar un equipo donde el joven estuvo contratado, los Ottawa Senators.

Will y Nicola se han dedicado a la actuación. Will, por cierto, se encuentra vinculado a otra famosa y adinerada familia, los Jones. Will Peltz es novio desde hace más de diez años de Kenya Kinski-Jones, hija del productor Quincy Jones y la actriz Nastassja Kinski.

¿Qué dice el contrato prenupcial que firmaron Nicola Peltz y Brooklyn Beckham?

Por su parte, Brooklyn es hijo de la mediática familia Beckham. Aunque los Beckham también poseen una impresionante fortuna, ésta palidece frente a los miles de millones de los Peltz. Se dice que la familia comandada por David y Victoria Beckham poseería 500 millones de dólares en conjunto.

Recordemos que Victoria ha tenido gran éxito con su línea de cosméticos, así como integrante de las Spice Girls. Del mismo modo, David fue un importantísimo jugador de fútbol durante inicios de siglo acostumbrado a jugosos contratos con clubes como el Real Madrid o el Manchester United.

Como se acostumbra entre las familias acaudaladas, antes de casarse, Nicola y Brooklyn firmaron acuerdos que protegen a sus respectivas fortunas familiares en caso de una separación.

Aunque no han trascendido exactamente cuáles son las características del acuerdo prenupcial, diversas revistas del corazón apuntarían a que protege sobre todo a la enorme fortuna Peltz. De hecho, el Daily Mail de Inglaterra afirmó que este acuerdo se firmó un fin de semana antes de la boda y que Brooklyn estuvo acompañado por sus padres, Victoria y David, durante la firma.

A pesar del esfuerzo de no perder ni un centavo de sus miles de millones, la boda entre los jóvenes fue súper lujosa. ¡Habría costado 4 millones de dólares (80 millones de pesos mexicanos)!

El exclusivo enlace fue cubierto por la revista Vogue, la cual ha revelado detalles sobre las exclusivas prendas que llevaron los novios. Nicola llevó un vestido hecho a la medida por Valentino, mientras que Brooklyn llevó un traje Dior firmado por Kim Jones, el director creativo de la división masculina de la casa.

Varias estrellas se dieron cita en el evento, entre ellas Serena y Venus Williams o Marc Anthony.

¡Ojalá el acuerdo prenupcial no tenga que ser leído en algún momento!