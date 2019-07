Niega Adame deber al SAT... y culpa a Trejo

Ciudad de México.- Alfredo Adame negó deberle al fisco y acusó a Carlos Trejo, con quien tenía programada una pelea cara a cara, de filtrar información en su contra.

"Todo esto lo está haciendo Carlos Trejo para no subirse al ring", dijo Adame, en entrevista.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) presuntamente buscaba cobrarle al actor un crédito fiscal que ascendía a 8 millones de pesos por una deuda que arrastraba desde 2016.

El también conductor explicó que se trataba de un asunto de 2010, en relación con una empresa que él dirigía y de la cual su abogado, José Eduardo Silva García, no pagó los impuestos.

Dijo que en 2015 fue imputado por el caso, y a partir de ahí comenzó un juicio fiscal que ya prescribió para demostrar que no debía nada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Nunca me pudieron hacer nada y les gané el asunto, en pocas palabras. Mi abogado me habló el jueves pasado para decir que ya prescribió.

"En cinco años no me pudieron hacer nada, no me pudieron meter a la cárcel porque no tenían las pruebas con qué hacerlo, porque no existía nada de eso, y ahí se quedó".

También negó que le hayan embargado cuentas y propiedades, y aclaró que si le han retenido parte de sus ingresos es por el proceso de divorcio con su ex pareja, Mary Paz Banquells.

"El juez del divorcio pidió que se me quitara el 30 por ciento (de mi salario), Hacienda pidió que me retuvieran por honorarios el dinero. Dejé de trabajar con Televisa y ya no trabajaba con Broncolín. No me embargaron absolutamente nada. Cuando iniciaron el procedimiento me embargaron precautoriamente unas cuentas de banco, y nada más.

"Te aseguro y te confirmo: este comunicado (del SAT) lo lanzó Trejo. En el 2000 tuve otro problema con Hacienda y él, un día, por sus pistolas, le habló a toda la prensa y le dijo que me iban a detener al otro día fuera de mi casa cuando saliera rumbo a Televisa al programa, y no me detuvieron ni nada. Así es, un marrano", dijo Adame.