Niega Aída Cuevas que Juan Gabriel sea el padre de uno de sus hijos

La cantante Aída Cuevas prepara una demanda contra Joaquín Muñoz, exmánager del fallecido Juan Gabriel, luego de que este asegurara que el artista es el padre de uno de sus hijos.





La intérprete de “Quizás mañana” fue entrevistada por periodistas de “Intrusos” en el aeropuerto tras una presentación en Mazatlán, donde no solo negó las declaraciones de Muñoz, sino que avisó que sus abogados ya están al tanto de lo ocurrido y están tomando cartas en el asunto.



"Respecto a eso no puedo hablar, ya se está tratando con mis abogados; ya más adelantito se vana enterar, el abogado ya está asesorándome en todo esto”, expresó.



Cuevas les pidió a sus seguidores y a los medios de comunicación ignorar a Joaquín Muñoz, pues la información que ha difundido desde la muerte del llamado “Divo de Juárez” es falsa.



"Que ustedes los medios ya no le estén dando carrilla, eso es lo que están haciendo mal (…) Con mi reputación no”, reiteró.



Desde hace años se sabe que Juan Gabriel y Aída Cuevas fueron amigos muy cercanos, pues el artista incluso se volvió padrino de Rodrigo Alatriste, uno de los hijos de la cantante.



En los últimos meses Joaquín ha hecho polémicas declaraciones en torno a Juan Gabriel, llegando a asegurar que en realidad está vivo, fingió su muerte y solicitó incluso una audiencia con el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.



