Niega Eiza González ser la próxima estrella de Marvel

Reforma

Ciudad de México.- Tras los rumores de que Eiza González le daría vida a Elektra en la próxima serie de Disney+ Daredevil: Born Again, la estrella recibió comentarios violentos de parte de los fanáticos de Marvel, por lo que tuvo que aclarar la situación en sus redes sociales.

"Siento que voy a sacarlo del camino porque, uno, estoy confundida en cuanto a la cantidad de odio sobre esto y dos, siento que le ahorra energía a la gente.

"No, no fui elegida como Elektra para 'Daredevil'. Ya tengo un contrato de exclusividad de serie en curso para '3 Body Problem'. De nada", escribió en Twitter.

Ante los comentarios, Eiza González le pidió a sus seguidores dejar de enviarle mensajes negativos por el papel de Elektra.

"Apreciaría si pudiera vivir libre de mensajes negativos y mal intencionados sobre mí interpretando un papel que ni siquiera conozco. Deseándoles todo lo mejor.

"Ojalá pueda interpretar a un superhéroe genial en algún momento de mi carrera y será muy divertido y me sentiría honrado de ser considerado. Mientras tanto, estaré viendo Daredevil y enviando todo el amor a ese elenco", escribió.

González protagoniza The Three-Body Problem, la próxima serie de Netflix, por lo que actualmente no le es posible formar parte de otro proyecto. Por su parte, el proyecto Daredevil: Born Again se estrenará en el 2024 y contará con 18 episodios.