Niega Lucía Mendez que tenga cirugías en el rostro

Lucía Méndez ha sido objeto de críticas por quienes aseguran que está obsesionada con conservar una eterna “juventud”.

La actriz de 66 años, que ha cautivado a millones a través de los años, no solo por su talento sino por su belleza, siempre ha minimizado este tipo de comentarios.

La protagonista de legendarias telenovelas destacó que solo una persona es la que ha hecho escarnio de esta situación.

Que solo un periodista la ha criticado

“Cuando me critican, pues generalmente, acuérdate que era un periodista que acabó perdiendo una demanda ¿no?, realmente fue uno, no son periodistas, sino es un periodista”, dijo Lucía durante la entrevista concedida al programa Hoy.

Y sin dar más importancia al comunicador que se ha hecho referencia a sus supuestas operaciones estéticas, la cantante y actriz destacó que contrario a lo que se dice, no se ha sometido a diferentes cirugías para mejorar su aspecto físico.

“Es mentira, o sea, tú no puedes estarte cirugeando a cada rato, porque se te notaría totalmente, y creo que de alguna forma pues me ven, y pues casi siempre me ven tal cual, no te digo que no me pongo mi Botox, no te digo que no tengo mis tratamientos con aparatología, pero es mentira que yo cada rato he estado operándome o en el quirófano”, manifestó.

Dejando atrás la polémica, La Méndez confesó que este 2021 fue uno de los más bendecidos para ella, pues llegó a su vida su nieta Victoria, quien el 31 de diciembre cumple su primer año de nacimiento.