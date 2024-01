Niega Selena Gómez chisme de los Globos de Oro

Guadalajara, México.- Los recientes Globos de Oro dejaron a los fanáticos de la cultura pop intrigados con una misteriosa conversación entre Selena Gomez y Taylor Swift durante un descanso comercial.

Los rumores se desataron cuando las cámaras capturaron a Selena acercándose a Taylor para susurrarle al oído, desencadenando especulaciones sobre supuestos chismes relacionados con Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

El video se volvió viral, y los lectores de labios se apresuraron a interpretar lo que Selena le había dicho a Taylor. La teoría más popular sugirió que Selena estaba compartiendo detalles sobre un supuesto desplante de Kylie y Timothée en un intento de tomarse una foto juntos, lo cual llevó a un supuesto conflicto.

Muchos creían que Selena, estrella de Only Murders in the Building, dijo: "Le pedí una foto con él, y ella dijo 'no'", a lo que Taylor preguntó: "¿Con Timothée?" y Selena asintió con la cabeza "sí".

Sin embargo, Selena Gomez decidió romper su silencio y aclarar la situación. En una respuesta directa a las especulaciones, la cantante comentó en una publicación de E! News en Instagram, titulada "¿Estaba Selena Gomez chismeando sobre Kylie Jenner y Timothee Chalamet en los Globos de Oro? Aquí está la verdad".

Selena escribió: "No, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que salieron juntos. No es asunto de nadie".

Por su parte, Timothée Chalamet, en declaraciones posteriores a un videógrafo de TMZ, negó cualquier hostilidad entre él, Selena y Kylie. Afirmó que todo estaba bien entre ellos.