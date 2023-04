Niega Steven Tyler acusaciones de agresión sexual

CDMX.- Steven Tyler, líder de Aerosmith, declaró que no agredió sexualmente a una menor de edad en la década de los 70, pues asegura que todo lo que hizo fue un acto consensuado.

Julia Misley, de 75 años, presentó una demanda en contra del intérprete de "Dream On" por agresión sexual contra el cantante pues asegura que tuvo relaciones sexuales con Steven Tyler en 1973, cuando ella tenía 16 años.

Tyler argumentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles que su relación con Misley fue consensuada en todo momento.

El intérprete de "I Don't Want to Miss a Thing" había compartido detalles de su relación con Milsey en sus memorias, antes de que ella lo demandara.

El cantante afirmó que estuvo a punto de casarse con una adolescente, pues afirma que sus padres estaban muy felices de que tuviera una relación con ella.

"Creo que hasta sus padres estaban enamorados de mí, pues me firmaron un documento para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si me casaba con ella", escribió.

Julia Misley comentó que Steven Tyler la obligó a abortar, pues quedó embarazada de él a casi un año de conocerlo.

La denuncia también alegó que Tyler "coaccionó y la convenció para que creyera que se trataba de una 'historia de amor romántica'".