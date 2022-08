Niegan a Britney Spears realizar su boda por la Iglesia

Reforma

Ciudad de México.- Britney Spears quería celebrar su boda con Sam Asghari en una Iglesia católica, pero se le fue negado debido a que no es miembro practicante de la religión.

"¡Aquí es donde originalmente quería casarme durante el Covid!", escribió Spears, de 40 años, junto a la imagen de la Iglesia católica de St. Monica, ubicada en California.

La intérprete de "Oops!.. I Did It Again" aseguró que pese a esperar dos años por la pandemia de Covid-19, le dijeron que "tenía que ser católica y pasar las pruebas".

"¿No se supone que la Iglesia está abierta a todos?", sostuvo Spears.

Britney Spears y Sam Asghari terminaron casándose en el patio trasero de su mansión en Thousand Oaks, California, en junio de este año.

Entre los invitados asistieron Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez y Donatella Versace, quien diseñó el vestido de Spears.

La pareja se conoció en octubre de 2016 e hizo público su amor en enero del año siguiente. Se comprometieron en septiembre de 2021 después de casi cinco años de noviazgo.