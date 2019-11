Niegan rivalidad con Bronco

Monterrey.- El rugido de Los Tigres del Norte ha sido tan largo y fuerte en estos 50 años, que la competencia para ellos no existe.

Los Incansables están listos para presentarse mañana en la Arena Monterrey en un concierto que iniciará a las 21:30 horas, pero no se sabe en qué momento terminará, pues son de carrera larga.

Justo el día de su show en esta ciudad, Bronco se presenta también en el Pabellón M, y aunque para muchos estos líderes del género grupero pudieran ser eternos rivales, la cosa no es así para ellos.

"No tenemos nada que sea competencia, no existe, para nada. Nosotros nunca hemos sentido ser parte de una rivalidad con nadie, ni con ellos ni con ningún otro grupo", aseguró Jorge Hernández, líder de Los Tigres, al ser cuestionado por coincidir con Bronco.

"Con ellos tenemos recuerdos prácticamente de infancia, tenemos una relación de hace muchos años, pero que no la cultivamos a través del tiempo", agregó.

El sentimiento hacia Lupe Esparza y compañía es de admiración, la misma que Bronco tiene por Tigres, indicaron.

En abril de 1992 estas dos bandas encabezaron un duelo grupero en Monterrey que fue atestiguado por más de 100 mil regios, pues, cada uno en sus masivos reunió a una multitud.

Los hermanos Hernández tuvieron su baile en la Expo Guadalupe, mientras que Bronco actuó en el Parque Fundidora.

"Es algo muy bonito que pasen los años, y que trabajamos en diferentes áreas; antes íbamos al aire libre, ahora son recintos cerrados", explicó Jorge.

La historia se repite 27 años después de aquel duelo y los grupos lo recuerdan.

"Hoy que volvemos a estar en una situación no idéntica a la pasada, las memorias vienen, ahora lo estamos comentando, el público lo comenta y empiezas a vivir esas historias y las cosas que sucedieron en aquél tiempo", agregó el vocalista.

En la charla con Los Incansables realizada en un hotel de San Pedro, el empresario Servando Cano estuvo presente.

"Monterrey es la cuna de la música que nosotros interpretamos, aquí hay muchos grupos, otros ya se retiraron o no están vigentes. En esa época cuando tocamos en la Expo y que ellos estaban en otro lugar no es la misma situación a la de hoy, hasta el público es diferente.

"Se ha ido agregando otra gente, también hay más comodidad. El público está sentado. Y en ese tiempo era como que más lucha por querer sobresalir", agregó Hernán.

Fue Eduardo quien señaló que extrañan ver bailar a la gente como en los grandes bailes.

"Especialmente por acá, en Monterrey, eran como olas de gente que se formaban en aquellos tiempos tan bonitos".

La historia cambió para bien del público dadas las condiciones en las que ahora disfrutan del show, indicó Hernán.