Niurka estalla ante pregunta sobre Edith González

Niurka Marcos estalló durante una conferencia de prensa en el momento en que una reportera le preguntó sobre Edith González y el hecho de que ella fuera reconocida como la mejor Aventurera.

Sin importar que se encontraban otros compañeros presentes, la cubana replicó: “está muy fuera de lugar tu comentario, no hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó”.

Acto seguido, Marcos se levantó de su silla y recalcó: “Yo fui la mejor aventurera I’m sorry for everybody, esté quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baja, y quien quiera verlo”.

Posteriormente, la ex de Juan Osorio hizo referencia a la distinción que se le brindó a Edith tras su fallecimiento. “Ojalá le hubieran hecho ese homenaje, no a Edith, a todos los que se nos han ido, pero en vida”, externó.

Finalmente, Marcos pidió: “Cuando yo me pele (muera) con 100 años hagan un reventón de una semana, chúpense todo lo que quieran, pero hágame todos los homenajes en vida, no esperen a que me pele para decir que soy perfecta, porque nadie es perfecto”.





Fuente: www.elimparcial.com