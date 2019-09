Niurka no quiere que la comparen con su hija Romina

Ciudad de México.- Luego del debut musical de Romina, su madre Niurka Marcos habló de la relación que tiene con ella y dijo que no quiere que las comparen.

Durante el show de Romina, en un foro en la Condesa, Niurka se mostró orgullosa de su hija e incluso lloró durante su actuación.

Sin embargo, cuando se le preguntó si se preocupaba porque la fueran a comparar con su hija, ella dijo: "lo más importante de esta vida es no caer en comparaciones".

Y aseguró que hay tantas personas en el mundo, que "hay para todos", y que no era necesario que las compararan.

Sin embargo, aseguró que "mi familia y yo no somos envidiosos, no somos inseguros... tenemos autoestima", pues no se trata de un tema de competencia, sino de darle a cada quien su lugar.

* Foto: Instagram @niurka.oficial

También habló de lo emocionada que estaba por la presentación de su hija, pues es un tema que le da mucho orgullo:

Éstos son mis momentos de vulnerabilidad, mi talón de Aquiles, de miedo y de susto", dijo.

En junio pasado, Romina Marcos fue detenida por las autoridades por portar una pipa con hierba y poco tiempo después ella explicó lo sucedido y argumentó que la detención había sido arbitraria, pues es legal portarla, pero no fumarla en la calle y ella no la estaba fumando.

Al respecto, los reporteros de De primera mano le preguntaron a la conductora si tomaba medidas especiales con su hija, a lo que respondió que "Yo puedo estar segurísima de la crianza que le di, pero su vida está en sus manos. Son sus errores, son sus aciertos".

También dijo que esperaba que Romina tuviera éxito en su carrera:

Yo le pido al destino y a la vida que le llene su existencia de aventuras, de propuestas, de personas, de aciertos, de errores, de caídas, de levantadas".

Y también aseguró que espera estar siempre a su lado, y que cada uno de sus tiene su esencia y ella los ha respetado.