No era tan conocida, la hice un clásico con los Ángeles Azules: Ximena Sariñana

Ciudad de México.- A casi año y medio de que se convirtió en mamá, Ximena Sariñana dijo sentirse más dichosa porque su trabajo le permite estar acompañada de Franca, su hija. Así lo contó en una entrevista a medios de comunicación.

"Mi trabajo casi casi yo soy mi propia jefa, por ende, yo pongo las reglas y yo puedo decidir llevarme a mi hija. Viene conmigo a todos lados. Es buscar que los tratos para las mujeres mamás, primerizas, sean mejores”

Reconoce que su familia la han apoyado mucho en la crianza de su niña.

"Cada maternidad tiene sus complicaciones y es adaptarse a la mejor manera y creo que requiere de un arsenal de gente el criar a un nuevo ser. Soy súper afortunada”

Por otro lado, mientras cantantes como Mariana Seoane se quejan de no ser tomados en cuenta por Los Ángeles Azules, Ximena Sariñana dice sentirse muy halagada de que el tema 'Mis Sentimientos', que cantó con la agrupación, sea de los preferidos de la gente.

"Soy muy afortunada. Amo a Los Ángeles Azules, amo su música. Me siento súper agradecida con ellos por haberme invitado a ser parte de su historia y por haber hecho historia con esa canción, que es una canción que no era tan conocida y a partir de nuestra colaboración se ha vuelto un clásico en la música. Me siento muy afortunada”, finalizó.