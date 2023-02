No está bien hablar de un cuerpo ajeno: Michelle Rodríguez

CDMX.- Hace una semana, la actriz y comediante Michelle Rodríguez compartió en redes sociales una noticia que la hacía irradiar felicidad: la revista de belleza Marie Claire la había seleccionado como imagen de su portada.

En la sesión de fotos, captada por Carlos Ruizc, la mexicana abordó su cuerpo desde la neutralidad, brillando con diferentes atuendos que enaltecían su lado sensual, íntimo y juguetón, con looks que incluían gabardinas, joyería y elegantes vestidos. En una foto, incluso posa topless, con una mirada hipnótica.

De inmediato, la mayoría de sus 1.6 millones de seguidores que tiene en Instagram, se volcaron en mensajes positivos, agradeciendo su labor por abrir puertas para la inclusión en México. Sin embargo, también le llovieron posteos despectivos, burlas y críticas injustificadas, mismas que decidió abordar directamente.

En un video subido a su cuenta oficial de YouTube, la también conductora y cantante agradeció primero a quienes han visto en ella y su trabajo en la revista un ejemplo a seguir, a la vez que enfrentó a sus detractores con un mensaje muy claro de amor propio y respeto hacia los demás.

"La gordofobia existe y es un tema que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado", señala Rodríguez viendo fijamente hacia la cámara. "En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco. Todo esto me lleva a cuestionarme un montón de cosas".

"El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es por que ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza. Creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro, y por eso comparto la importancia de hacernos nuestros mejores amigos y de hacer las paces con quienes somos. Necesitamos pasarla mejor".

A lo largo del video, de casi nueve minutos de duración, Rodríguez, quien fue nominada al Premio Ariel en 2021 en la categoría de Mejor Coactuación Femenina por la cinta Te Llevo Conmigo, comparte que varios de estos mensajes negativos abordan los supuestos problemas de salud que tienen las personas con obesidad, siempre mirándolos desde una lupa de crítica, dolo y odio.

"Mi salud no tiene nada que ver con mi desempeño profesional ni con mi qué hacer social. Mi salud es algo que sólo me impacta a mi, a mis médicos y a mis familiares. Si usted está preocupado por mi salud, le agradecería que cuestionara dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante. Y por que hay gente que pierde la vida por comentarios que ustedes están haciendo. No está bien hablar de un cuerpo ajeno", puntualiza la comediante.

"Si mi salud estuviera mal, aún así, siendo una mujer enferma, también soy digna de ser portada de una revista, de ser amada, de ser deseada, de ser contratada y de existir en este mundo. De tomarme fotos y salir a la calle vestida y peinada como yo quiera, de amar a quien yo quiera. Punto final. Todas las personas somos válidas por el simple hecho de existir. Somos dignos de ser vistos, ser representados y de ser amados".

Hace unos días, Rodríguez estrenó en Netflix la serie dramática con tintes de comedia Contra las Cuerdas, sobre una mujer que tras salir de prisión batalla por recuperar el cariño de su hija adolescente, por lo que se ve obligada a convertirse en luchadora profesional. Michelle da vida una de sus mejores amigas y compañera en el cuadrilátero.

"Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honró, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños, me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo. Reconozco mis defectos y los abrazo, no sólo los físicos", señala la oriunda de Xochimilco, que ha aparecido en filmes como Mirreyes vs Godínez y Cómo Cortar a tu Patán.

"Soy valiosa por lo que sé, por lo que digo, por lo que hago, por lo que pienso y por cómo me veo. Reconozco mi belleza, la honro y la aplaudo. Soy digna de respeto y amor por el simple hecho de existir. Soy digna de ser vista por mis talentos, aptitudes y mi belleza. ¡Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución!".

El video, posteado este martes por la tarde, en menos de cinco horas ya superaba las dos mil vistas, con comentarios de apoyo y amor hacia la standupera, mejor conocida por conducir programas como La Culpa es de la Malinche y Me Caigo de Risa.