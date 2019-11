'No estoy soltera, ando conmigo misma': Emma Watson

Es talentosa, es una de las mujeres más sexys del mundo, es de las actrices más cotizadas y el sueño del mundo, pero no se equivoquen, ella no está sola, ni es una mujer quedada: ella es su propia autopareja. Así lo reveló a la versión británica de la revista Vogue, a la cual aclaró que no le gusta nada la etiqueta de “soltera” por lo que prefiere decir que es su “propia pareja”.

“Estoy feliz soltera. Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy feliz (de estar soltera). Yo lo llamo autoemparejada”.

Lo que si le causa escosor y algo de estrés, es su próximo cumpleaños, pues está a nada de cumplir 30 años: “Si no has construido una casa, si no tienes un esposo, si no tienes un bebé y estás cumpliendo 30 años, y no estás en un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o todavía está resolviendo las cosas… Hay una increíble cantidad de ansiedad”, manifestó.