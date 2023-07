No fue el alcohol; por esto se divorció de Sofía Vergara

Foto Especial

Joe Manganiello decidió ponerle fin a su matrimonio con Sofía Vergara porque no estaban de acuerdo sobre el tema de tener hijos, según el medio Page Six

De acuerdo con lo que una fuente cercana a la estrella de Magic Mike dijo a Page Six, Joe siempre quiso convertirse en padre y ese deseo se intensificó en los últimos años.

El informante comentó que esta es la verdadera razón de su separación y señaló que las 'diferencias irreconciliables' que el actor, de 46 de años, citó en su petición de divorcio, que presentó el miércoles, son precisas.

Anteriormente, varios informes afirmaron que la larga sobriedad de Manganiello afectó negativamente su relación con Vergara, sin embargo, la fuente dijo a Page Six que no cree que eso sea real, y también afirmó que tampoco hubo una infidelidad ni interés en otras personas.

Por su parte, la jueza de America's Got Talent es madre de Manolo, que ahora tiene 31 años, a quien tuvo con su ex esposo, Joe González.No se sabe qué acordó la pareja cuando se casaron en noviembre del 2015, no obstante se atribuye que la actriz, de 51 años, cambió de parecer sobre tener más hijos debido a una batalla legal por la custodia de dos embriones congelados, con su ex prometido Nick Loeb.