No funciona su proteína y le echa la culpa a la gente

Luego de que varios fans acusaron de fraude a la actriz Bárbara de Regil por un producto que promociona, ella rápidamente se deslindó argumentando que sólo es la imagen.

Hola, hermanas. Desafortunadamente el reto BR5 no es mío. Yo fui contratada como imagen. Y en la pandemia cerraron oficinas. El reto que tengo actualmente sí es mío y yo quiero reponértelo con mi reto. Te voy a pasar un correo donde puedes mandar tu comprobante de pago o confirmación”, escribió De Regil en una de las publicaciones de la marca.

Esto no fue lo único que la mantuvo en la polémica, pues el nutriólogo Ares Terrón, quien ya había expuesto la proteína, presuntamente, fraudulenta de la actriz, reveló que tuvo represalias por evidenciar la nula calidad de los suplemento que promociona Bárbara de Regil .

Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país. No puedo darles muchos detalles, me gustaría apuntar a todas luces lo que sucede, pero probablemente mi trabajo en redes sociales se vea truncado de forma grave”

Tras los ataques de Bárbara de Regil, varios usuarios se unieron para defender a Terrón y reportaron que la cuenta en Instagram infringe las normas comunitarias de la red social al promocionar un producto milagro.

Incluso, Instagram cerró la cuenta de ‘Loving It’.