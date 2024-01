No hay 'Barbie' sin Greta y Margot.- Ryan Gosling

Cd. de México.- Después de que Ryan Gosling fuera nominado al Óscar a Mejor Actor de Reparto por interpretar a Ken en la película Barbie, el actor reveló que se siente decepcionado de que Greta Gerwig, quien dirige el filme, y Margot Robbie, quien interpreta a la icónica muñeca, no estén nominadas por la Academia de Cine de Hollywood.

En una carta, el actor de La La Land también dijo sentirse honrado de estar nominado junto a grandes artistas, pero que el papel de Ken no existiría si no fuera por Barbie y eso lo tiene decepcionado.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto", dijo.

Gosling también comentó que se siente feliz de estar nominado por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken.

"Nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken", compartió.

Aunque Margot Robbie no fue nominada a Mejor Actriz ni Greta Gerwig fue nominada a Mejor Director, America Ferrera sí recibió una nominación a Mejor Actriz de Reparto, que sorprendió a los fans de la muñeca.

"Dicho esto, estoy muy feliz por América Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora", declaró Gosling.

La cinta Barbie recibió 8 nominaciones, incluida Mejor Película. La ceremonia de los Óscar se llevará a cabo el 12 de marzo.