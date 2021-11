No hay detenidos, ni delito que perseguir en muerte de Octavio Ocaña: FGJ Edomex

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que tanto los policías municipales que persiguieron la camioneta donde iba el actor Octavio Ocaña, como los acompañantes que iba junto con él, están libres porque no hay ningún delito que perseguir.

Ayer que fue sepultado el actor de 22 años en su natal Villahermosa, Tabasco, su papá, Octavio Pérez, dijo a los medios de comunicación:

“Ahorita lo que quiero es disfrutarlo, que me apoyen, lo otro a fuerza se va a hacer, no me voy a quedar con los brazos cruzados porque no soy ningún tonto, y lo que le están sembrando no me interesa, yo voy a hacer que se haga justicia”.

Habitantes de Villahermosa que acudieron a las calles a recibir su cuerpo la noche del pasado domingo, pedían que se hiciera justicia en este caso.

El actor Octavio Ocaña, Benito en la serie de televisión Vecinos, murió el viernes en la autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Atizapán de Zaragoza por un disparo en la cabeza.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado de México, policías municipales de Cuautitlán Izcalli le marcaron el alto al actor sus dos acompañantes, sin embargo, Octavio aceleró para no ser detenido.

Esto provocó una persecución que llegó hasta el municipio de Atizapán. En videos de seguridad difundidos en redes sociales se observa cómo el actor chocó con varios vehículos durante la persecución.

La FGJ señaló que uno de sus acompañantes declaró que Octavio Ocaña sacó de la guantera de la camioneta una pistola, el arma la empuñó en su mano derecha y con la izquierda conducía para huir de la policía.

La investigación de la fiscalía determinó que durante su huida Octavio perdió el control del auto, chocó y en ese momento la pistola que llevaba se accionó disparándose en la cabeza. Sin embargo, su familia y amigos han desestimado esta versión.

En videos posteriores al choque se observa a Octavio Ocaña aún con vida, intentando limpiarse la sangre de la cara y sin ninguna pistola en sus manos; según la fiscalía momentos antes, los policías municipales se acercaron y retiraron el arma para ponerla a disposición del Ministerio Público, pero durante las primeras horas después de los hechos, antes de difundirse el video del actor cuando todavía estaba vivo, se filtró una fotografía de Octavio empuñando todavía el arma.

También se ha señalado al gobierno municipal, que horas después del hecho, nunca mencionó la muerte del actor. En un comunicado el gobierno del Cuautitlán Izcalli informó que Octavio estaba detenido junto con otros dos hombres, pese a la herida de bala que tenía en la cabeza.

Según la FGJ Edomex a Octavio se le practicaron exámenes de sangre y el actor dio positivo a alcohol y a la sustancia activa de la mariguana. Además, la fiscalía asegura que en el auto se encontraron tres latas de cerveza y una botella de tequila vacías.

El papá del actor dijo también que le mandó un mensaje al presidente López Obrador:

“Le mandé un mensaje y le dije que se haga justicia, porque él también es tabasqueño y también ama a la gente, lo amamos, lo queremos, pero ojalá nos pueda ayudar, ojalá pueda meter la mano”, concluyó.