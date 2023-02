No hay nadie más: Andrea Legarreta sobre su separación

CDMX.- Quien atribuya infidelidades o peleas a la razón de la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín es porque así percibe su propia historia y no entiende que hay ciclos de vida que concluyen de manera amistosa y con todo el cariño del mundo, dijo la conductora de Hoy.

Tras el anuncio oficial del fin de la relación de esposos que tuvieron por casi 23 años, las especulaciones encendieron las redes sociales, y Legarreta negó categóricamente pleitos o malos tratos.

"La gente parece que quiere eso, están ávidos de eso. Nadie que se sienta traicionado o que odie a la pareja, o que termine así con ese dolor, se expresa como yo lo estoy haciendo, como él lo está haciendo.

"Si hubiera algo horrible no estaría pasando lo que está pasado, tristemente la gente está acostumbrada a ver relaciones que terminan horriblemente, todos sueñan con algo para siempre, y de pronto, termina y así es... nada más", dijo Andrea ayer en entrevista.

También actriz, influencer y empresaria de 51 años, aseguró que le resta importancia a los rumores de que Erik pudo haber tenido un romance con "Apio" Quijano, con quien se le ve muy próximo, como parte del show en el 90's Pop Tour, o incluso con Melissa, de JNS.

"Al final respeto muchísimo a la comunidad gay y Erik lo que menos tiene es ser gay. Yo quiero mucho al 'Apio'... hay bromas, son historias, son cosas si la gente no lo entiende así y eso le da paz.

"Lo que quiero es no estar en especulaciones, tengo claro qué es estar enamorado... Erik y Melissa son grandes amigos. Las cosas que suceden en el escenario... ¡por Dios! (son actuadas). Entonces me voy a enojar con los que salían en la orgía en la obra (de Jesucristo Súper Estrella) cuando él salía de Judas y lo toqueteaban", enfatizó ayer en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Acerca de la reacción que tuvieron sus hijas Nina y Mía, Andrea, afirmó que fueron muy maduras y lo entendieron, y que incluso ambos tomaron terapia desde antes del anuncio oficial.

Declinó revelar si el divorcio será formal o sólo una separación, incluso si puede haber una reconciliación, ya que la decisión la tomaron desde hace cinco meses.

"Ese amor es verdadero hasta hoy, juntos, los dos logramos cosas muy hermosas. Tenemos este signo de interrogación, y hay gente que dice, ¡ah no, ya, hasta nunca! Y a veces en nuestras pláticas no sentimos así, sentimos que es un ejercicio de ver qué sucede".

Lamentó la idea de que las relaciones sean para siempre y que los finales tengan que ser difíciles.

"Nos es fácil, somos mejores amigos, somos familia, socios, seres que se aman, aunque la gente le cueste comprenderlo. No hay nadie más, no hay ganas, no hay pleitos, no hay mala onda, no hay malos tratos, precisamente creo que las parejas tendríamos que entender que a veces el amor sí se transforma".

Legarreta y Rubín confirmaron que daban por concluida su relación, y esto significó para ambos que seguirían unidos en sus empresas y en la educación y apoyo a sus hijas.

"Es complicado tomar la decisión, no quisiera salir al mundo y decirle 'esto está pasando con mi vida privada', pero somos personas públicas y nos han acompañado en muchos momentos.

"Y de pronto a él lo verán a donde vaya a estar, donde vaya a vivir, no queremos que nada ensucie o que se vaya a una ruta donde no es, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera, desde el respeto, sin nada turbio, sucio, sin nada chueco, porque esta historia no lo merece", enfatizó.

Y afirmó que la premisa de vida a la que ambos están recurriendo para sobrellevar la aceptación, la transición y el duelo, es vivir día a día sin apresurar nada.