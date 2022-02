No iba Eduin Caz en la camioneta volcada

El vocalista de la banda Firme, Eduin Caz, se convirtió en uno de los cantantes más importantes del país, pero también de los favoritos por parte del público que aseguran que su talento es inigualable y que su carisma logra conquistar a miles de fanáticos.

Es por eso que la reciente noticia de que el famoso había sufrido un accidente automovilístico causó revuelo entre sus seguidores, medios de comunicación y en redes sociales, ya que varios se preguntaron por el bienestar del vocalista de Grupo Firme y se preguntaron qué es lo que realmente había sucedido.

Primero, circuló el rumor de que él fue quien estuvo manejando la camioneta que fue encontrada por los autoridades en pésimas condiciones, pues el vehículo estaba destruido y eso alarmó aún más a los fanáticos de Eduin Caz. Sin embargo, poco después se reveló que el cantante no estuvo presente en el accidente en carretera y que se trato de un familiar de él que fue quien manejaba el coche.

Y el público se sintió aliviado una vez que el cantante compartió un video a través de su cuenta personal de Instagram donde informó todo lo que ocurrió y quiso revelar que él se encontraba bien, además de agradecer las muestras de cariño y los mensajes de aquellas personas que se preocuparon por su bienestar y que lamentía no haber respondido pero es que estaba dormido.

Me voy despertando, me acabo de bañar de hecho. Estoy mirando las noticias de todos los medios, realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando es mi asistente, Jorge Omar Cázares, que es mi tío, el cual también está totalmente fuera de peligro”, explicó el artista.

Además, Eduin Caz destacó que los únicos daños de esta situación fueron materiales y que tanto él como su tío se encuentran en perfecto estado: "A todos los medios de comunicación, estamos bien, fuera de peligro y mi asistente también, está todo bien, entonces gracias a todos, Dios los bendiga”, concluyó.