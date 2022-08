No le gustan las mujeres 'producidas'

Ciudad de México.- Aleks Syntek protagonizó una polémica luego de que se volviera viral su señalamiento sobre su gusto por las mujeres con “belleza natural” y su disgusto por aquellas que recurren a operaciones estéticas.

Declaración que no pasó desapercibida en redes sociales como TikTok, donde usuarios lo criticaron por estereotipar la “belleza femenina” y ‘desaprobar’ las acciones de las mujeres. Entre otros escándalos que ha protagonizado el cantante.

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje; no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas. Que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, ¡híjole no! Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural”, fueron las palabras del cantautor.

Critican a Aleks Syntek

Fue durante una entrevista para el podcast de Pedro Prieto que Syntek dio su opinión sobre su gusto, muy personal, en cuanto a temas de conquista femenina. Lanzando una serie de características que fueron cuestionadas por usuarios en plataformas sociales.

Y es que tachó de poco naturales a las mujeres que deciden someterse a una cirugía estética, a las que se maquillan mucho y a las que “se producen” a diario. Calificando como más atractivas a aquellas que lucen “una belleza natural”.

Sus comentarios rápidamente fueron retomados por usuarias en TikTok, quienes reaccionaron con burlas, sarcasmo y críticas hacía el músico. Incluso, otros recordaron que estuvo envuelto en polémicas por acoso.

Comentarios del tipo “No nos importa”, “Lo dice quien tiene injertos de pelo” y “No te gustan las mujeres así porque a ti te gusta andar acosando a adolescentes ingleses”, fueron parte de las reacciones al video del cantante.

Y es que, recordemos que, Aleks Syntek enfrentó acusaciones por acoso a menores de edad cuando circularon capturas de pantalla en las que insistía con ver a un adolescente inglés para hablar de música. Mientras que, otros tantos, aseguraron que el cantante también ha recurrido a cirugías estéticas como injertos de pelo.

Syntek critica mujeres que bailan

En la misma entrevista, Aleks Syntek opinó sobre la música de reggaetón y cómo las mujeres bailan al ritmo de esta género cuando es considerado misógino, recalcando un sentimiento de incongruencia entre el feminismo y el género musical.

“Yo estoy de acuerdo en que hay que pelear en contra de la violencia contra la mujer (…) pero por otro lado, esa misma mujer que se queja de eso, está perreando y ama la música misógina. Entonces ¿Qué está pasando? o sea, ‘¡Ah! pero mi libertad sexual y vamos a perrear’. Pues si pero va en contra, pides que se te respete… y luego“, señaló el cantante.

En TikTok, las reacciones a su declaración se han vuelto más virales que la misma revelación del cantante sobre su gusto en mujeres. Ya que, superan las miles de reproducciones y comentarios que critican y tachan de machista.