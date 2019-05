No le importan las burlas

Ciudad de México.- Muchos lo tachan de "loco" y "charlatán". Sin embargo, pese a las burlas y críticas, Joaquín Muñoz mantiene su palabra de que Juan Gabriel está vivo y a la espera de ser recibido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"De mí que digan que soy un charlatán, ¡pues soy un charlatán! Gustavo Adolfo Infante (periodista) dice que estoy loco, ¡pues estoy loco!

"Eso no me importa. Ustedes ¿me ven que estoy loco?", señaló Muñoz este fin de semana ante un grupo de periodistas de Monterrey.

El excolaborador del "Divo de Juárez" dijo que es urgente que López Obrador reciba al originario de Parácuaro, Michoacán, pues está muy delicado de salud.

En agosto del 2016 se dio a conocer la muerte de Juan Gabriel y hace algunos meses Muñoz aseguró que el deceso fue una mentira y que el cantante está vivo.

"El presidente lo va a recibir, pero en caso de que no, vamos a buscar otro medio para que él salga. Él necesita salir, está muy mal de salud. Lleva más de dos años metido ahí él solo (en una casa de Cuernavaca).

"Cuando se enferma no hay doctor que vaya a verlo, porque él no quiere que vaya nadie a su casa".

Los problemas de salud también aquejan a Muñoz, quien acaba de sufrir una trombosis en la pierna.

"Traigo un coágulo en la pierna, me están atendiendo. Alberto (Juan Gabriel) sabe que yo estoy muy delicado. El coágulo se me puede ir al corazón, cerebro o pulmón, y ahí se acabó

"Yo le digo: 'hay que apurarnos para que salgas, no quiero dejarte encerrado, mi vida está en peligro".

Aseguró que seguirá luchando, pese a las burlas, para que el ídolo reaparezca ante el público.

"Él está vivo, que la gente lo dude, eso a mí no me importa. Mi amigo está vivo", puntualizó.