No me arrepiento de nada: Alfredo Adame

Ciudad de México.- Alfredo Adame no se arrepiente de la riña que sostuvo el lunes contra una mujer y un hombre luego de que, según relató, "le aventaron la lámina" mientras conducía sobre Periférico y Tepepan, al Sur de la CDMX.

Videos sobre el altercado, capturados por transeúntes y hasta automovilistas, se volvieron virales.

"Imagínate, me chocan, decido no armarla de a tos, ni hacer problemas, me sigo, me siguen mentando la madre, me avienta la lámina otra vez, yo trato de evadirlo, me avienta nuevamente el coche, me hago a un lado y le pegó un trancazo a mi coche. Oye, todos tenemos un límite.

"Me critican mucho que por qué me baje. Yo no me arrepiento de nada. Me bajé porque ¿qué te están diciendo cuando te avientan la lámina en varias ocasiones? Pues que te están cantando un tiro y te quieren agredir. Como yo tengo con qué defenderme, por eso me bajé", afirmó el presentador en entrevista.

Maythe Flores, quien en sus redes sociales afirmó ser la mujer que formó parte de la pelea callejera, dijo que el también actor la amenazó con un arma de fuego, algo que Adame negó.

"Si hay un arma, seguro era de ellos. Yo no (iba armado); yo lo único que traigo en mi coche es el bastón para golpear y un gas pimienta, y ni siquiera los saqué", compartió.

El ex candidato a diputado por Redes Sociales Progresistas, quien acusó que la pareja involucrada le robó una cadena que valúa en 15 mil pesos, dijo que analizará si interpondrá una denuncia o no.

"Está el abogado evaluando si conviene o no (la denuncia). Al final, sólo se perdió la cadena de oro. Mi abogado me dijo que los clavo al bote sin problemas. Hay cuatro cargos clavados y todo el rollo. Ya lo pensaré si mañana o pasado mañana levanto una denuncia penal en contra de este tipo", comentó.

"Un cuate se comunicó con nosotros y nos dijo que él estaba grabando todo el altercado y tiene el video donde se muestra que yo no traigo un arma, que me golpearon, me robaron el celular; se ve como el cuate se mete al coche y donde ella me jala y me arranca la cadena de oro".

Adame también contestó a las críticas que ha recibido en redes sociales, y a los memes que cuestionan sus habilidades de combate.

"Me importa un pepino, yo me defendí ante el ataque. Yo vivo maravillosamente bien, estoy tranquilo en mi casa, voy al gimnasio todas las mañanas, sigo en el mismo tenor. Tú me agredes y yo te la devuelvo. Yo me defiendo y sea como sea, como la quieras", enfatizó.

Debido a la viralización de los videos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que inició, por noticia criminal, una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas por golpes.