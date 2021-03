'No me arrepiento': revelan audio de Luisito Rey antes de morir

Excelsior

Ciudad de México.- Aunque hace más de 20 años murió, Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, sigue dando de qué hablar.

Recientemente se ha hecho viral un audio del excantante y manager de El Sol de México, quien se convirtió en el enemigo número uno de Latinoamérica en la primera temporada de Luis Miguel: la serie.

En él se escucha a Luisito Rey hablar de su vida durante el proceso de grabación del que sería su último disco "Luisito Rey / 10 Hits". Esto fue dos meses antes de su deceso el 9 de diciembre de 1992.

Y aunque la grabación publicada por la periodista Claudia Icaza ya tiene un par de años, el próximo estreno de la temporada 2 ha reavivado el interés en cómo fueron las últimas semanas.

"No me arrepiento", el audio inédito de Luisito Rey"

En el audio Luis Rey, ya con una voz múy débil (y muy tétrica) habla de las esperanzas que tiene de volver a conquistar a América con su nuevo disco.

"No hay nada en el mundo más hermoso que cuando se tiene fe, no hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar. Tenemos algo en nuestras manos, la credibilidad. Este barco no se puede hundir... Vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que posiblemente hace 500 años alguien hizo algo similar sin música. Por eso se confundieron, pero llegaron a puerto."

Pero lo más fuerte no es el audio, sino uno de los temas del disco, que también está incluida en la grabación en la que Luisito dice tal cual que no se arrepiente de nada de lo que ha vivido... ni de lo que ha hecho.

"No me arrepiento. sí sé que he sufrido un poco, los amores que me dieron muchas veces me engañaron...siento. Y es mejor sentir amor aunque sea proque haya dolido, el dolor es el tributo que se paga en esta vida por vivir las cosas bellas de la vida que haya. No me arrepiento ni de mis noches ni mis días, porque mi vida es solo mía. Acaso alguien ha gritado para pagar mis pecados si solo yo sembré mi huerto. Tan solo mío es el rendimeinto y en el balance de mi vida, no me arrepiento."

¿De qué murió Luisito Rey?

Luis Gallego Sánchez, el verdadero nombre de Luisito Rey, falleció el 9 de diciembre de 1992 en Barcelona.

La versión oficial sobre su muerte fue que se debió a una neumonía fulminante que había contraído unos meses antes. Sin embargo, comenzaron a correr rumores y teorías sobre la verdadera causa de su fallecimiento.

Por ejemplo en la serie de Luis Miguel de Netflix, se relata que en realidad se trató de una cirrosis, debido a la afición a la bebida de Luis Rey y que después esta enfermedad se complicó con otras afecciones respiratorias.

Aunque muchos creen que en realidad murió de VIH, enfermedad que le habría sido diagnosticada en 1989 y que explicaría su demacrado aspecto durante sus últimos años de vida.