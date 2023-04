No me dejen vivir en los tubos de una máquina: Jeremy Renner

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Si no se recuperaba del todo del accidente con quitanieves que tuvo y su vida terminada dependiendo de alguna máquina, el actor Jeremy Renner pidió que no lo dejarán vivir así, fueron parte de las revelaciones que hizo en una entrevista.

A tres meses del accidente en uno de sus domicilios, Renner dio detalles sobre cómo vivió el proceso de recuperación de aquel accidente que le rompió 30 huesos tras ser arrastrado debajo de un camión quitanieves a la presentadora de ABC News, Diane Sawyer.

"No me dejen vivir de los tubos de una máquina. Si mi existencia va a ser de drogas y analgésicos, déjenme ir ahora", le pidió a su familia.

Tras ser dado de alta, el actor comparte que creyó que iba a morir, pero que ahora que salvó su vida vivirá con metal en la caja torácica y placas en la cara para sostener la cuenca del ojo y varillas de titanio en una de sus piernas. Mientras que su mandíbula se mantiene unida con bandas elásticas y tornillos, reportó The Hollywood Reporter.

"Todo este lado de mi cuerpo, realmente no siento sensibilidad al tacto, pero crecerá. Puedo sentirlo, el cambio ya en dos meses. No siento casi ningún diente en la parte de arriba porque me entraron en la cara para ponerme dos placas por una fisura orbitaria. Estoy aprendiendo a hablar de nuevo", agregó.

Al preguntarle sobre cómo tomó todo su familia, el histrión, conmovido, dijo que en el hospital al presentir que no viviría se reponsabilizó del accidente.

"Firmé porque lo soy. Lo lamento. Yo les hice eso. Esa es mi responsabilidad. No, me siento mal porque mis acciones causaron tanto dolor", dijo.

Sin embargo, con el tiempo y su mejorìa ha cambiado el discurso y trata de transformar esa experiencia en algo positivo.

"Me niego a que eso sea un trauma y una experiencia negativa. Ese es un momento del que estoy orgulloso porque no dejaría que eso le pasara a mi sobrino. Cambio la narrativa de ser víctima o cometer un error o cualquier otra cosa. Me negué a ser perseguido por ese recuerdo de esa manera".

Recrean el accidente

Mientras Jeremmy Renner narraba para el programa de Diane Sawyer cómo recordaba el casi fatal suceso, se presentó una reacreación aterradora de cómo es que ocurrió.

La caricatura, hecha con la ayuda de los recuerdos de los eventos de la estrella de Hawkeye, muestra con gran detalle cómo fue aplastado por un quitanieves PistenBully de 1988.

La animación muestra cómo Renner cayó hacia adelante de las vías y al suelo cuando la máquina quitanieves procedió a atropellarlo.

"Es como conducir un automóvil con el pie fuera del automóvil. Pero sí es lo que era, y es mi error, y pagué por ello" dijo Renner en la entrevista de ABC.