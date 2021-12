'No, no la odio', dijo Ainara Suárez sobre YosStop

Luego de que YosStop criticara a Ainara Suárez, de 19 años de edad, porque fue abusada sexualmente por cinco jóvenes, además de insultarla en sus redes sociales, la joven aseguró que no la odia, como se pudiera pensar.

Fue en septiembre pasado que Ainara contestó en sus redes sociales algunas preguntas que le hicieron algunos usuarios, quienes la cuestionaron si le tiene odio a YosTop después de lo que había hecho y sin tapujos, la joven respondió.

No, no la odio. Odiar es algo muy fuerte y cargar con un sentimiento así de negativo no es bueno para mí”, escribió en Instagram.

Tajantemente, Ainara le dijo a los internautas que ya no hablaría más sobre el tema, ya que al parecer se había molestado porque le insistían que hablara más de la youtuber, y pidió respeto.

“Es lo único que voy a contestar del tema, por favor respétenme y respeten el proceso legal. Si no he comentado nada al respecto, es por algo”, apuntó.

Fue en marzo pasado que Ainara Suárez, de 19 años de edad, denunció a YosStop por haberse burlado de ella en su canal de YouTube, después de que fue abusada sexualmente por cinco jóvenes, a quienes también denunció.

¿Qué fue lo que YosStop hizo para que la encarcelaran?

Después de casi tres años de haber sido violada por cinco jóvenes, Ainara Suárez se atrevió a denunciar a la influencer YosStop por haberla insultado, humillado y criticado en su canal de YouTube, y reproducir un audio de aquel momento.

La joven también denunció a sus agresores que fueron identificados como Nicolás “N”, Carlos “N”, Julián “N”, Axel “N” y Patricio “N”, quienes presuntamente, en mayo de 2018, abusaron sexualmente de Ainara cuando ella tenía 16 años de edad, y ellos también eran menores.

Supuestamente los jóvenes habían ido a una fiesta y consumieron bebidas embriagantes, y después de quedar casi inconsciente, los jóvenes se habrían aprovechado para abusar de Ainara mientras a uno de ellos se le ocurrió grabarla.

El video de alguna manera se filtró y llegó a manos de YosStop, quien en su canal de YouTube habría publicado las imágenes pixealeadas, pero se escuchaba el audio cuando sucedía todo mientras criticó severamente a la joven.

En un segundo video, Ainara también era la protagonista, en la que un grupo de mujeres la golpeaba brutalmente y aparentemente a YosStop le pareció “gracioso” hablar del tema y emitir su juicio al respecto sin saber lo que le esperaría después.

“Resulta que a una de las chavas que se estaban madreando es una niña con moral muy muy distraída, por no decir que es una pu… Esta niña todo el tiempo subía fotos encuerada y se las mandaba a güeyes, a sus amigos, y se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una peda se dejó meter una botella de Möet, o sea de champaña, por la vagina… mientras los gueyes se están cag… de risa y se supone que lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarro. Entonces, esta vieja, se hizo muy popular por ser así de pu...”, habría expresado YosStop, refiriéndose a Ainara.