No quieren la voz de Chris Pratt para 'Super Mario Bros'

Agencias

Ciudad de México.- Después de que Nintendo diera a conocer que el actor británicoestadounidense Chris Pratt dará voz a Mario Bros en la próxima película animada de 'Super Mario Bros', cientos de internautas criticaron la decisión de los productores en las redes sociales.

A través de Twitter, varios fanáticos del videojuego consideraron que el protagonista de Guardianes de la Galaxia no es la indicado para hacer la voz de Mario Bros, principalmente, por no ser o tener ascendencia italiana.

"Las historias modernas de los italianos se cuentan muy poco y, cuando lo hacen, no somos nosotros los que las contamos", comentó un internauta en Twitter. "Chris Pratt interpretando a Mario es italofobia y estoy cansado de actuar como si no lo fuera", señaló otro de los usuarios criticando el origen del actor.

"Danny Devito debió haber sido Mario y no Chris Pratt, nos han robado", se lee en el comentario que acompaña una imagen en la que la cara del artista fue superpuesta sobre el cuerpo del fontanero.

Sin embargo, también hubo quien defendió la selección del reparto, apuntando que los críticos del actor sufren de "Prattfobia". Asimismo, algunos comentarios resaltaron el talento del artista y señalaron las distintas voces que ha hecho para los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera.

Otros artistas que participarán en el largometraje animado son Charlie Day, de 'It's Always Sunny In Philadelphia', que dará vida a Luigi; Jack Black será el villano Bowser y Anya Taylor-Joy, estrella de Gambito de la reina, participará como la Princesa Peach. Se espera que la película haga su debut en la pantalla grande a finales de 2022.