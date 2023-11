No quiero a Pablo Montero cerca de mí: Gaby Spanic

CDMX.- Si algo tiene claro Gaby Spanic, es que no quiere tener nada que ver con Pablo Montero, a quien denunció públicamente por abusar sexualmente de ella cuando los dos participaban en el reality La Casa de los Famosos, en 2021.

"No lo quiero ni ver, no lo quiero cerca de mí. No me voy a exponer a trabajar con ese ser. Era mi amigo, conocido, y había sido siempre muy buena onda, pero se portó muy mal y eso duele más. El señor no se debe hacer el santo porque ya hay un historial, es un cobarde", confesó la actriz en entrevista.

Ayer, la estrella venezolana de 49 años decidió abrir su corazón y relatar lo sucedido en un adelanto de la serie Secretos de Villanas; el cantante y actor negó rotundamente los señalamientos en un programa de televisión.

"Él da a entender que soy la loca y la mentirosa. Que agradezca que no lo denuncié porque la justicia me parece tan extraña, y que los abogados cobren tan caro. Si fuera un caballero aceptaría sus errores, iría a un terapeuta a arreglar su situación mental y con el alcohol, y pidiera disculpas públicas", agregó Spanic.

La protagonista de la La Usurpadora detalló que el abuso ocurrió durante una de las fiestas que se hacían los sábados en la producción de Telemundo. El cantante, en estado de ebriedad, entró a un espacio para fumadores, le tocó los senos e intentó besarla a la fuerza; sin embargo, la producción decidió no proceder y encubrir los actos.

"Me sentí muy mal, muy vulnerada, sentí que la producción no me apoyó. Ese día no había nadie representando al programa, un jefe, había muy pocas personas, el que me atendió en ese momento, no recuerdo su nombre, pero dijo que escribía El Señor de los Cielos, me dijo que no podía hacer nada y me ofreció alcohol para tranquilizarme, yo estaba llorando, me sentía muy mal. Después me hicieron fama de alcohólica", detalló Spanic.

Al siguiente día, Montero le pidió disculpas y ella fue eliminada de la competencia días después.

"Lo que se vive allá dentro es muy difícil, la televisora encubrió este acto, tengo un email que se le mandó a recursos humanos de la situación y no hicieron nada. Me arrepentí mucho de estar en ese show, editaron muchas cosas y protegían a muchas personas que hacían cosas raras. Es un show donde hay perversión, gente fea, pasaron cosas grotescas, da asco", relató la actriz.

Verónica Montes, Gisella Aboumrad y Cristina Eustace, entre otras participantes, atestiguaron lo ocurrido, pero tampoco hicieron nada.

La indiferencia por parte de la producción, así como de su ex representante y la tarifa de un millón de pesos para iniciar un proceso legal, hicieron que la actriz no denunciara ante las autoridades.

"Estuve en terapia mucho tiempo, me costó mucho recuperarme de eso. Investigué, mi ex mánager y mucha gente me decían que no demandara porque soy extranjera y no me iban a hacer caso. Los abogados para empezar me estaban cobrando un millón de pesos, es un proceso muy costoso", lamentó la actriz.

Adelantó que se siente bien y lista para regresar a la pantalla chica de la mano de Salvador Mejía en su nueva producción, Vivir de Amor.

Otra más de Montero

A principios de 2023, Pablo Montero fue acusado de violación por una joven de nombre Ximena "N" ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que inició una investigación en su contra.

En 2017, fue señalado de acoso sexual por parte de Rubí Mendivil, una participante de La Academia. Aseguró que el cantante trató de besarla y tocarla sin su consentimiento.

El cantante ha sido tachado de irresponsable, pues en la última grabación de El Último Rey: El Hijo del Pueblo, en la que interpretó a Vicente Fernández, no se presentó supuestamente por estar bajo los efectos del alcohol.

A finales de 2022, volvió a estar en el ojo del huracán cuando acudió a un restaurante con varios amigos y aparentemente se salió del lugar sin pagar una cuenta de 15 mil pesos.

El también actor agredió a una reportera cuando ella le preguntó sobre sus problemas de alcoholismo, lo que provocó que el famoso se molestara, la agrediera y le arrebatara su equipo.

En junio, confesó que había renunciado a las fiestas, al alcohol después de que tuvo varios problemas por su gusto por la bebida.