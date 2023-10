No quiero ofender a nadie con mi libro: Britney Spears

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La cantante de pop, Britney Spears dice que el propósito de su próximo libro, "The Woman in Me", no es ofender a nadie y criticó a la prensa por sus titulares "tontos" y "absurdos" después de que se publicaran extractos del libro.

El libro de la cantante incluye revelaciones sobre su pasado, como que tuvo un aborto durante su relación con el exmiembro de NSYNC, Justin Timberlake, y cómo su entrevista con Diane Sawyer después de su ruptura con Timberlake fue un "punto de quiebre" para ella.

"¡El propósito de mi libro no es ofender a nadie en absoluto! Esa era yo en ese entonces... eso es cosa del pasado. No me gustan los titulares que estoy leyendo... por eso dejé la industria hace 4 años. La mayoría del libro es de hace 20 años... he seguido adelante", escribió en Instagram.

Explicó que su objetivo al escribir "The Woman in Me" es darse a sí misma un nuevo comienzo para el resto de su vida, reconociendo que "las cosas suceden".

"Este es en realidad un libro que no sabía que necesitaba ser escrito... aunque algunos puedan sentirse ofendidos, me ha dado cierre sobre todo para un futuro mejor. Espero poder iluminar a las personas que se sienten especialmente solas en la mayoría de los casos o heridas o incomprendidas", continuó la cantante.

Concluyó diciendo que no está tratando de insistir en sus experiencias pasadas, a pesar de que ese era el enfoque principal de los artículos que han detallado los extractos publicados.

"¡Es tonto y absurdo! ¡He seguido adelante desde entonces!"

El libro también detalló su experiencia con su padre, Jamie Spears, quien actuó como su tutor legal durante 13 años hasta que finalmente fue liberada de ello en 2021, siguiendo un masivo movimiento #FreeBritney liderado por sus seguidores. Ese extracto arrojó luz sobre cómo perdió el control sobre sí misma cuando la forzaron a estar bajo tutela y cómo la industria y su padre la objetivaron cuando era niña.

De acuerdo con sus declaraciones, Jamie Spears la menospreciaba con frecuencia, diciéndole que "se veía gorda", haciéndola sentir que nunca era lo suficientemente buena, lo cual ella llamó "un estado de ser aplastante para un niño".

"Él me martilló ese mensaje siendo niña, e incluso después de haber logrado tanto, seguía haciéndolo", le dijo a People en un artículo de portada.

"Me convertí en un robot. Pero no solo un robot, sino un tipo de niño-robot. Me habían infantilizado tanto que estaba perdiendo partes de lo que me hacía sentir como yo misma".

Michelle Williams narra la versión de audio de "The Woman in Me", que estará disponible a partir del 24 de octubre.