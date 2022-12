No quiero reinventarme, sólo quiero trabajar: Harrison Ford

Agencia Reforma

Los Ángeles.- En el transcurso de 20 meses y en medio de una pandemia, Harrison Ford filmó una secuela de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida en Inglaterra.

Filmó una comedia de 10 partes, Shrinking, en Burbank.

Condujo ganado montaña arriba con temperaturas bajo cero en Montana para 1923, la última precuela de la exitosa serie del oeste Yellowstone.

También celebró su 80 cumpleaños.

"He estado trabajando casi sin parar, que no es lo que hago normalmente", dijo Ford, sin afeitar, vistiendo jeans y botas y sentándose en una silla en el Luxe Sunset Boulevard Hotel aquí a principios de este mes.

Estuvo en Los Ángeles por una noche, para el estreno de 1923, que llegará próximamente a Paramount+. Después fue a Las Vegas a la mañana siguiente para la próxima proyección, otra parada más después de un tramo de filmación, viajes y promoción que agotaría a un actor de la mitad de su edad.

"No sé cómo sucedió", dijo Ford, tomando un sorbo de su taza de café. "Pero sucedió".

Han pasado 45 años desde que Ford saltó de la pantalla como Han Solo en la primera película de Star Wars, sentando las bases para una exitosa carrera en la que ha personificado algunas de las franquicias cinematográficas de mayor éxito comercial en la historia del cine.

Ha aparecido en más de 70 películas, con una recaudación de taquilla mundial combinada de más de 9 mil millones de dólares. A estas alturas, al parecer, no tiene nada más que probar.

Pero a una edad en la que muchos de sus contemporáneos han desaparecido de la vista del público, Ford no se está desacelerando, y mucho menos se está alejando para pasar más tiempo en su rancho en Jackson, Wyoming.

Todavía está probando cosas nuevas: 1923 representa su primer papel importante en televisión, todavía está buscando un papel más, todavía está motivado para permanecer frente a la cámara.

"Me encanta", dijo. "Me encanta el desafío y el proceso de hacer una película. Me siento en casa. Es lo que he pasado haciendo mi vida".

¿Y por qué debería reducir la velocidad? Ford no muestra signos de desvanecerse, ni física ni mentalmente. En su ritmo y elección ecléctica de papeles, incluido el ranchero desgastado y cansado Jacob Dutton de 1923, parece tan decidido como siempre a demostrar que puede ser más que el héroe de acción intrépido que le dio al mundo a Han Solo e Indiana Jones.

"No quiero reinventarme", dijo. "Sólo quiero trabajar."

Ford ha sido siempre más que otra carismática estrella de acción de Hollywood. Podía actuar. Tenía la arrogancia y la sonrisa satisfecha, que fueron puestas al servicio al interpretar héroes complejos con defectos y dudas, incluido John Book, el detective en Witness; Jack Ryan, el analista de la CIA en el centro de las novelas de Tom Clancy que inspiraron las películas; y Rick Deckard, luchando contra humanoides de bioingeniería en Blade Runner.

Ese estilo lo distinguió durante gran parte de su carrera de las estrellas de acción musculosas y monosilábicas como Arnold Schwarzenegger o Jean-Claude Van Damme, y siempre ha sido parte integral de su atractivo.

La televisión no es un territorio completamente nuevo para Ford.

Cuando George Lucas lo eligió como un corredor de carreras con sombrero de vaquero blanco en la película de 1973 American Graffiti, Ford tenía 30 años y se ganaba la vida como carpintero a tiempo parcial en Los Ángeles. Para entonces ya había estado recogiendo papeles modestos en series como Ironside, The Virginian y Gunsmoke desde finales de la década de 1960.

Su papel en 1923 es cualquier cosa menos modesto: el tatarabuelo de John Dutton III, el patriarca de la familia interpretado por Kevin Costner en Yellowstone, el drama televisivo más popular del momento. Al igual que con Yellowstone, el alcance de 1923 es amplio: las vistas del oeste, las amplias tomas aéreas, la complejidad de los personajes y sus historias.

También presenta a otra gran estrella, Helen Mirren, como su esposa, Cara, la dura matriarca de la familia.

Ford ve poca televisión y sabía poco sobre Yellowstone cuando su agente le ofreció el papel por primera vez. En preparación, vio parte de 1883, la primera precuela de Yellowstone, que sigue a una generación anterior de Dutton mientras viajan hacia el oeste en una caravana para establecer el rancho familiar.

Las ambiciones cinematográficas de 1923 serían familiares para cualquiera que haya visto Game of Thrones o Breaking Bad. Pero estos últimos cuatro meses han sido una agradable sorpresa para Ford.

"Siguen llamándolo televisión", dijo Ford. "Pero es tan poco televisivo. Es, ya sabes, grandes vistas. Es una historia increíblemente ambiciosa que está contando en una escala épica. Creo que la escala es enorme para la televisión".