'No saben, pero yo ya le había puesto en la madr* dos veces', dice Adame

Ciudad de México.- El día de ayer, todas los usuarios de redes sociales pudieron ver la pelea callejera de Alfredo Adame contra una pareja de hombre y mujer.

Esto ocurrió en Periférico sur a la altura de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, en la zona de Tepepan.

El pleito que terminó a golpes y donde Adame quedó humillado, ocurrió después de un incidente vial entre el actor y la familia que se transportaba en la camioneta.

Todos pudieron ver cómo el excandidato a diputado agredió a la mujer y al hombre, quienes no se dejaron y también respondieron con golpes. Incluso, en los videos puede verse cuando Adame es derribado y lo golpean en el piso, a lo que muchos se preguntaban dónde quedó todo el karate, TKD y Krav Maga que presumía saber.

Por si fuera poco, Adame tuvo que soportar las burlas de su archirrival, el ‘cazafantasmas’ Carlos Trejo, quien usó sus redes sociales para reírse de él.

Pero el asunto no acabó ahí. Aunque todos vieron que perdió la pelea y terminó siendo la burla, Adame tiene otros datos y, muy a su estilo, dio una versión donde él queda bien.

Fiel a su estilo, contestó un mensaje de WhatsApp de alguno de sus fans que le preguntó por lo sucedido, a lo que contestó que no se pudo ver todo y que en los videos no sale cuando él lo golpeó antes.

"Saludos, amigos. Lo que ustedes no saben es que ya le había puesto en su madre dos veces anteriores a este pendejo, y luego aventó a la vieja por delante, y pues la vieja no me dejaba putearlo. Y tampoco le voy a pegar a una mujer. Y luego llegó y cuando le quise quitar el celular, me jaló la camisa a el pendejo hacia atrás y me fui de nalgas”

Además, afirmó que tampoco grabaron cuando él le metió varias patadas a su contrincante.

"Con todo y eso, a la vieja nada más le paraba los golpes y al wey le puse una pinche patada de ciclista, de bicicleta, en el mentón, luego en el estómago, luego en el abdomen, ahí se dobló y le metí un putazo con el puño en los huevos, y ahí ya me levanté. Así estuvo el asunto. Saludos”, finalizó.