'No soy el mejor actor': Ricky Martin

Ciudad de México.- Ricky Martin está de vuelta en la actuación en la pantalla chica con Palm Royale, serie que llega este miércoles a Apple TV+ y que, consideró, lo ayudó a crecer profesionalmente y le dio la oportunidad de mostrar su identidad sexual.

"En el momento en que crees que lo sabes todo, estás muerto y muy mal. Todos los días caminé con la necesidad de aprender y crecer como artista, y tuve mucha suerte de poder hacerlo y aprender de este maravilloso proyecto".

El cantante da vida a Robert Díaz, barman de un club exclusivo de Palm Beach en 1969, a quien las mujeres de la alta sociedad desean, aunque él acabará mostrando, con el paso de los capítulos, sus verdaderas preferencias.

En marzo de 2010, el puertorriqueño asumió públicamente su homosexualidad y se convirtió en un defensor de los derechos igualitarios, por lo que de alguna manera se identificó con su personaje.

"Fue muy profundo, porque me hizo confrontar mi identidad sexual y durante mucho tiempo fue muy difícil hacerlo, porque tenía esa necesidad de ser aceptado, y ser yo mismo no era una opción. En mi cabeza pensaba que encontraría el rechazo de la multitud. Un día dije: 'Basta, es hora de aceptarlo'. Me convertí en padre y desde entonces me siento completo.

"Me di cuenta de que la mayoría de mis miedos estaban en mi cabeza. Esto lo reflejé en los problemas de Robert. Mi personaje también luchaba con eso, sin importar la época ni el país. Es algo que está grabado en nuestro sistema debido a la información que recibimos", dijo Martin en una mesa redonda.

El intérprete comparó la historia de esta serie, que muestra el choque entre las clases sociales, con la clásica telenovela mexicana de 1979, protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra: Los Ricos También Lloran.

"Fue muy famosa, porque la gente disfrutaba ver a los ricos llorar, porque así era, ellos también tienen problemas y secretos. Entonces hay fascinación por eso", afirmó.

Con este regreso, a sus 52 años, recordó que sus primeros trabajos actorales fueron en México con las obras teatrales Los Tenis Rojos y Mamá Ama el Rock, por lo que el País tiene un espacio reservado en su corazón.

"La primera vez que hice teatro y que grabé una serie de televisión fue en México, y estaré eternamente agradecido. Al actuar hay una historia que contar y me convierto en otra persona. Simplemente, actuar para mí funciona como el psicoanálisis, me hago muchas preguntas sobre mi persona y resuelvo cosas.

"Aprendí que los actores no pueden mentir. Me encanta estar en contacto con mis emociones y ser honesto al vivirlas, porque es la única manera de prosperar. Se necesita práctica y coraje en la actuación. No soy el mejor, pero poco a poco voy encontrando las herramientas para lograrlo", afirmó.

Las últimas veces que Martin actuó fueron, en 2018, interpretando a Antonio D'Amico en American Crime Story: El Asesinato de Gianni Versace y, en 2020, a Don Juan Diego en Jingle Jangle: Una Mágica Navidad.

"Extrañé mucho actuar y más especialmente en pandemia. Fue todo un proceso y, para ser honesto, estoy en un momento maravilloso en mi vida, en el que realmente puedo contar historias de una manera muy diferente a las de la música. Palm Royale muestra una historia que es muy poderosa, porque podemos hablar de temas sociales con buen sentido del humor.

"¿Cómo decir que no a una oportunidad como ésta? Crecí al trabajar con estas personas. Fue maravilloso y espero que éste sea sólo el comienzo de muchos proyectos maravillosos, es un camino sólido y muy hermoso en mi carrera como actor", compartió.