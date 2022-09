No soy perfecto, he vivido situaciones difíciles: Chayanne

CDMX.- "Estoy en un momento de mi vida de poder decir las cosas abiertamente. No tengo nada qué ocultar. No soy perfecto, nadie lo es, he vivido situaciones difíciles, he aprendido de ellas y he tratado de no tropezar dos veces con la misma piedra", afirma Chayanne emocionado.

Así define su estado actual la estrella de la música latina de 54 años, quien recibió el Premio ÍCONO en los Billboard Latinos, coincidente con el lanzamiento de un nuevo sencillo, muy bailable, titulado "Como Tú y Yo", que forma parte de lo que será su próximo disco.

Curiosamente, el clip de este tema lo grabó hace unas semanas en la Hacienda Vista Alegre, en Morelos, muy cerca de donde en hace 38 años, en 1984, grabó su primer video musical: "Chayanne es Mi Nombre", realizado en las Grutas de Cacahuamilpa.

"Ahora que estábamos grabando 'Como Tú y Yo' al lado, eso me causó gracia, me dio energía por eso mismo, porque tú dices. 'Wow, se conectan las cosas'. Y quieres recibir esa energía, porque si eso te ayuda a hacer las cosas con entusiasmo, la recibes".

Consciente de que el tiempo deja huella, Chayanne se dice halagado de poder estar rodeado de un equipo joven y talentoso que lo sorprende y lo impulsa a seguir cautivando a más público, que también lo sigue en sus redes sociales y constantemente le prodiga afecto y buena vibra.

Sabe perfectamente que en México hay una generación de mamás que "atribuyen" al boricua a sus "retoños", y si eso le causa gracia, también orgullo, porque demuestra que sus canciones han cumplido un efecto de pertenencia entre sus escuchas.

"Para mí es muy bonito cuando la gente está bailando y cantando mis canciones... pero cuando te dicen que 'Tiempo de Vals' la han bailado quinceañeras o en bodas, o que 'Madre Tierra' en cumpleaños, y que hasta una monjita la baila, estás dentro del seno de la familia con cualquier canción.

"Y en la parte romántica también estás, porque mis canciones han traído generaciones", señala el cantante, bromeando que ante cada vez más "milagros" atribuidos ya no le alcanza la plata.

Sólo la pandemia lo frenó

Chayanne, como todo el mundo, se vio en la necesidad de confinarse en casa cuando la pandemia de Covid-19 se intensificó. Estaba en México, de tránsito para presentar shows en Argentina, que tuvieron que cancelarse.

Sólo por esto paró su tren de vida profesional, razón por la aprovechó a gozar a su familia de lleno.

"Fue interesante vivir algo que yo no había vivido... convivir mucho con mis hijos, ahora adultos, hacer ejercicio con ellos. El perro ya no me ladra, ahora, finalmente, me reconoce. Es en broma y en serio, conocí rincones de la casa que no había visto".

Gira internacional y disco

Por ahora, Chayanne se concentra en un gran regreso con su disco número 15 bajo el brazo, cuya fecha de lanzamiento está por definirse, al igual que las fechas de un tour internacional que lo mantendrá ocupado casi todo 2023.

"Ahora estaré metido haciendo más videos de las canciones que hemos hecho. El primer semestre del año que viene saldrá el disco, mientras tanto empezaré a planear la gira, porque en mi caso, hay que montar coreografías, cambios de vestuario, probar luces, crear un escenario. La maquinaria para hacer todo eso se lleva un tiempito".

Lanzará carrera de su hija

Autodefinido como un papá sobreprotector, el cantante comparte que para sus hijos, Lorenzo (25 años) e Isadora (21), tiene toda la comprensión y el apoyo porque lo enorgullecen con su forma de conducirse en la vida.

De hecho, no duda en promover a Isadora, quien asegura, apoyará en breve para lanzarla como cantante profesional.

"En la universidad ella estudia todo lo que tiene qué ver con la música, las leyes, la composición, y toca la guitarra y el piano... entonces tenemos ahí a un gran músico. Compone canciones como hacer pan en la mañana.

"Tiene todo mi apoyo y estamos trabajando fuertemente... no sé si ella quiere que yo lo diga, pero estamos a punto de estar en las primeras producciones de ella y va a salir con mi bendición y mi apoyo. Te voy a llamar: 'Oye, hazle una entrevista a la nena'", advierte entre risas.