La versión libre que hace Colectivo La Maqueta del cuento clásico de Hans Christian Andersen ‘Lo que se puede inventar. No todos los cuentos son para niños’ llega a Ciudad Juárez como parte de una gira nacional, con dos funciones para esta frontera: hoy en el Centro Cívico S-Mart y el domingo 20 en el Centro Cultural Paso del Norte.

Ganadora del Circuito Nacional de Títeres, la pieza dirigida por Abril Pinedo es un espectáculo de títeres de papel en un dispositivo de cine efímero. En escena, tres actores equipados con cámaras hacen de camarógrafos, a la vez que animan los títeres, cantan y despliegan todos los escenarios desde el interior de la maqueta, acompañados por la sonorización de una guitarra acústica que interpreta en vivo Obeth Hinojosa.

“Las letras de canciones ingeniosas acompañan el recorrido que nuestros protagonistas realizan en la búsqueda de inspiración. Es así que, el joven poeta y la vieja sabia atraviesan por el campo de las patatas, escuchan la historia de los endrinos y observan el interior de una colmena para mostrar que todo en la naturaleza, en su sencilla armonía, es fuente infinita de inspiración si aprendes a observar”, describe la agrupación.

Sobre el proyecto, Pinedo comenta que surgió en 2016 en respuesta a una invitación que recibió para participar en un festival de títeres del que finalmente quedó fuera por motivos de presupuesto. Como la inquietud siguió su curso, este año finalmente el espectáculo quedó listo.

“Nunca había leído tanto a Andersen, me pareció, cruel, lúcido y sensible. Hubo un cuento que resonó en mí más que cualquier otro: ‘Lo que se puede inventar’ me enderezó el corazón”.

Así, con esta obra es que el colectivo trabaja para jóvenes audiencias, tomando en cuenta el contexto en que el que han crecido las últimas generaciones, y en el que “las altas olas de violencia y la inseguridad han terminado por penetrar, penosamente, también el corazón y la cabeza de nuestros jóvenes poetas”.

No obstante, el grupo cree que es posible crear otra realidad, por lo que viaja llevando su dispositivo escénico a varios puntos de México. La Maqueta visitó Hermosillo y Tijuana antes de llegar a Ciudad Juárez, y de aquí partirán rumbo a Culiacán.

El proyecto es apoyado por el Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Títeres y Objetos, a través del Centro Nacional de las Artes y como parte del proyecto prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura 2022.

Lo que se puede inventar

18 de noviembre a las 7:00 p.m.

Centro Cívico S-Mart

General José María Monterde 1920 (a un costado de S-Mart López Mateos)

Entrada libre

20 de noviembre a las 6:00 p.m.

Centro Cultural Paso del Norte

Entrada libre